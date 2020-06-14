温岭槽罐车爆炸事故已致19死172伤 涉事企业曾屡次被罚

中国浙江省温岭市政府周日召开记者会，通报昨日发生的槽罐车爆炸事件情况指，事故已造成19人遇难，172人住院治疗，周边建筑物受到不同程度的损坏。目前，现场处置等相关工作仍在紧张进行中，具体损失情况还在统计。

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温岭当局介绍称，住院治疗的172人中，24人重伤，目前生命体征平稳。据初步调查，爆炸车辆为液化石油气槽罐车，属瑞安市瑞阳危险品运输有限公司（下称“瑞阳危险品运输”），由宁波开往温州，行至G15沈海高速往福建方向温岭西出口下匝道中段发生爆炸，具体事故原因将由浙江省政府组成调查组进行调查。事故发生后，各级政府协作组成现场救援等6个工作组，迅速投入工作。现场救援共投入挖掘机等，大型抢险救援机械设备30多台（套），出动各类救援车辆151辆、参与救援人员2660多人次。救援和搜救工作仍在紧张地进行之中。

此外，当地一共出动了630多名医护人员投入救治，省地两级62名专家第一时间抵达温岭指导，参与救治。受伤人员在台州市恩泽医院、温岭市第一人民医院等6家医院治疗。每家医院都有1名领导负责组织指挥协调，开辟绿色通道。官方介绍称，对伤势较重的人员，一对一成立救治小组，实行“一人一策”“一人一方案”，逐一加以会诊，全力以赴做好救治工作。当地官方表示，台州、温岭两级环保部门对事故现场周边的空气和水体开展实时监测，并对下游河道进行封堵，防止对下游水质造成次生污染。据初步判断，目前没有发现明显污染现象。此外，中国国务院安全生产委员会还决定对事故查处实行挂牌督办处理。

对于事发现场的情况，台州市消防救援人员叶海林周日在接受记者采访时指出，经过救援，该支队初步搜救出23名被困人员，“目前大规模搜救已初步结束，工程机械作业仍在清理坍塌建筑，我们支队还有90人留在现场再次确认被困人员。”他介绍称，“我们41车226名指战员收到消息后第一时间赶往现场。”该支队到达现场后，4个灭火救援编队负责控制现场火势，“火点呈跳跃式、局部燃烧状态，现场火势已于昨晚扑灭火。”叶海林介绍道，灭火后现场救援人员分2个作业区进行搜救，“南面主要是2个厂房区，我们抵达时其中一个厂房已夷为平地；北面为居民楼区域，坍塌比较严重，尤其是靠近马路的那幢居民楼受损较为严重。”

据悉，截至当地时间14日3时30分，前来增援的宁波消防支队完成搜救任务，共搜救出2名失联人员，第3名失联人员通过公安机关取得联系确认安全。7时15分，按照浙江消防总队现场指挥部指令，宁波支队救援力量归建。此外，据企查查显示，涉事的瑞安市瑞阳危险品运输成立于2003年3月5日，地址位于瑞安市安阳街道滨江小区，实缴资本59.5万元，经营范围包括危品货运（凭许可证经营）；汽车信息咨询服务；代办汽车上牌、年审手续服务；汽车租赁服务。

瑞阳危险品运输由浙江瑞源燃气集团有限公司（下称“瑞源燃气”）控股，瑞源燃气旧称瑞安市中源液化气有限公司，其背后由叶岩福、叶岩静、叶岩和、黄松林和黄贤林分别持股，其中，叶岩福持股37.5%，是公司的法定代表人、实际控制人兼董事长。瑞阳危险品运输其余四位股东，背后持股主体均为自然人。相关处罚信息显示，瑞阳危险品运输2016年至2018年期间曾受到过10次行政处罚，原因包括违反特种设备安全管理规定、未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定等。该公司还曾聘用无证人员押运100支液化石油气瓶。而在历次的处罚中，该公司轻则被罚款500元，重则罚款3000元。另据浙江高速交警消息显示，初查槽罐车爆炸前未与任何车辆接触，爆炸非追尾引发。