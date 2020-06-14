马克龙称法国抗疫取得初步胜利 强调建立更强大的经济模式

法国总统马克龙周日晚发表电视讲话宣称法国取得抗疫初步胜利，同时承诺将从危机中“汲取教训”。马克龙提到疫情暴露出法国依赖其他地区供应链的弱点，他说：“重建经济，保护生态，团结一致将是我们保持独立的关键。”今天开始，除圭亚那和马约特岛外，全法各地将进入“绿色区域”，大巴黎地区餐馆咖啡馆将全部重新开放。

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马克龙在法国新冠病毒疫情以来的第四次全国讲话中表示，对法国取得抗疫的初步胜利“感到欣慰”，但表示也会从这次卫生危机中"吸取教训"。马克龙说：“优点我们会继续发扬光大，不足之处，我们将迅速加以纠正”。

马克龙在爱丽舍宫发表的讲话中宣布，“从周一开始，除病毒仍在传播的地区马约特岛和圭亚那地区外，全法都将进入“绿色区域”，复工复产将更进一步展开，巴黎大区的餐馆咖啡馆也将向公众开放。

学校方面，马克龙宣布，从6月22日起，除高中以外，所有学校，包括幼儿园，小学中学都将复课，学生必须按照规定到校上学。

马克龙并宣布，第二轮市政选举很可能在6月28日举行。马克龙补充说，恢复正常后，仍要“尽可能避免聚会”。

面对疫情造成的经济冲击，马克龙说，政府采取了很多措施舒缓疫情对经济的影响，不会将代价转嫁给民众。马克龙表示“排除提高税收来应对经济困境”，但马克龙说，我们要努力工作，加紧生产。

马克龙并指疫情暴露了法国依赖其他地区供应链的情况；法国要汲取教训，建立更强大的经济模式。马克龙表示，“重建经济，保护生态，团结一致将是我们保持独立的关键。”

马克龙并宣布“将大笔投入年轻人的教育，培训和受到经济危机威胁的就业”。

针对法国各地举行的反对警察暴力和种族主义示威游行，马克龙承诺，将采取新的措施确保“机会均等”；马克龙也表示，警察和宪兵“应得到国家的承认和公众的支持”。 马克龙并表示不会拆除殖民年代有争议人物的铜像。

法国新冠病毒疫情已明显好转。卫生部周日晚通报，24小时内，新增新冠死亡病例降至10例以下。