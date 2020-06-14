Coronavirus – 中国日增57个确诊病例

中国周日（2020年6月14日）通报了新增57个确诊病例，这也是自四月份以来，日增量最大的一天。加大了对第二波疫情爆发的担忧。

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据本台法广rfi周日法文报道，由于严格的管控，戴口罩和封城行动，武汉去年出现的新冠病毒疫情在中国境内曾得到控制。但在销售鱼肉蔬菜的北京新发地农产品批发市场出现了新疫情。这一发现造成邻近11个居民区被关闭。

中国卫生部透露，在57个新确诊病例中，首都北京有36个本土病例，辽宁也通报了2个本土病例。当地官方表示，这两个本土病例都是北京确诊病例的密切接触者。中国卫生部的同一官方消息还提到，周日通报的其它（19个）确诊病例为境外输入。

学校关门复课延期

邻近的九所学校和幼儿园已复学的立即停课，未复学则暂缓开课。北京市政府已于周五推迟小学生返校，暂停一切体育活动。其他省赴北京的旅游团也已在周六被叫停。

新发地市场的一名负责人在接受北京当地媒体Beijing News采访时透露，病毒是在切进口三文鱼的案板上被检测到的。就此，卫生当局已在全市范围开展大检查，针对超市 ˎ 仓库和餐饮服务业里的生鲜冷冻肉类 ˎ 家禽及鱼类。

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