东京解除“红色警报”后疫情激烈反弹 连续两天超标

日本从5月25日开始解除紧急事态，目前已经时近三周，除东京都和北九州市发生一些疫情反弹之外，大部分地区疫情平稳，从6月7日至13日一周里，有33县清零，但东京在6月2的感染者达34人，拉红了“东京警报”，都政府大楼和东京湾的彩虹桥在晚上11点亮起红灯，6月11日解除了“东京警报”， 但是最近两天疫情猛烈反弹，使东京都在解禁商业活动等上面进退两难。

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东京都规定的发动疫情“东京警报”的数值标准是：最近1周每天平均①1天的新感染者超过20人；②新增感染者中感染途径不明的比例超过50%；③每周感染者增加多于上周的1倍。

在6月11日这一天，刚好三项数值指标全没有超标，小池百合子知事就宣布解除“东京警报”，并从6月12日开始，东京解禁路线图进入第三阶段。除Live House及伴随陪客服务餐饮店等以外的其余设施，包括网吧、扒金宫、卡拉OK店、不伴有接待行为的酒吧、漫画吃茶、斯纳库等营业一律解禁、。

其实从6月1日到6月15日，绝大部分时候依旧超标，到了14日情况情况明显严重，猛增到47人。是5月5日（57人）以来的最高值，也创下5月25日紧急事态宣言解除后的单日新高，15日更达48人，指标大大超标。

在14日的感染者中，18人是出现感染者后接受集体检测的新宿区牛郎酒吧20～30多岁男员工，此外的29人中也有14人与夜间闹市区有关，5人是疑似发生医院内集体感染的武藏野中央医院（小金井市）的患者和职员，15日的48人中，也有20人是接受集体检测的新宿区牛郎酒吧的从业人员。

14日日本全国的新增感染者为75人，15日为58人。