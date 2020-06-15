中国官方报告5月失业率5.9%

中国国家统计局今天公布数据，5月全国城镇调查失业率为5.9%，比4月下降0.1个百分点，但较去年同期上升0.9个百分点。官方表示，就业压力仍不容忽视，大学生毕业失业率可能继续上升。

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据中央社今天报道称，中国5月失业率5.9%，大学毕业生就业压力大。据中国国家统计局官网通稿，1至5月，中国全国城镇调查失业率为5.9%，高于去年同期0.9个百分点，较4月下降0.1个百分点；1至5月城镇新增就业460万人，较去年同期少增137万人。

中国国家统计局新闻发言人付凌晖透过文字回应称，调查失业率比4月略有下降的主要原因，一是经济运行逐步改善，二是就业优先政策成效显现，三是员工复岗情况持续好转。

但他表示，尽管调查失业率略降，就业压力仍不容忽视，就业总量压力较大，就业不充分现象较为明显，大学生等重点族群就业压力仍大。据付凌晖并表示，中国20至24岁大专及以上人员（主要为应届毕业大学生）5月调查失业率分别比4月和上年同期上升1.7、3.3个百分点。今年高校毕业生规模达到874万，创历史新高，随着高校毕业生集中进入劳动力市场，大学生失业率可能继续上升。