中国家电“美的”富豪何享健昨夜今晨传遭胁持

中国家电集团“美的”创始人何享健昨传遭歹徒入室胁持，儿子何剑锋从别墅旁边的河道游泳逃出报警，虽然美的并未证实，但佛山公安局今天清晨发出通报，不点名指“何某某”家曾发生劫案。何享健昨夜在家遭胁持，其子游泳逃出报警，电影般情节让美的成为社群话题。美的1980年代以电风扇、空调起家，10年成长10倍的传奇在中国家喻户晓。美的1980年代以电风扇、空调起家，10年成长10倍的传奇在中国家喻户晓。涉劫案嫌犯至此没有细节报道。

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据中央社今天报道称，中国富豪何享健传被胁持，警方通报逮5人疑间接证实。

中国家电集团“美的”创始人何享健昨传遭歹徒入室胁持，儿子何剑锋从别墅旁边的河道游泳逃出报警，虽然美的并未证实，但佛山公安局今天清晨发出通报，不点名指“何某某”家曾发生劫案。据中国自媒体“钛媒体”14日晚间称，数名歹徒14日傍晚闯入何享健位于顺德北滘君兰国际高尔夫生活村A60号的住宅，疑似携带爆燃物品，胁持何享健。何享健之子何剑锋从别墅旁边的河道游到对面报警。该消息另引述美的内部人士表示：“没事没事，一切平安，等集团公布”，并未全面否认传闻。

美的集团稍晚在官方微博发出声明，“感谢公安，感谢媒体和社会各界的关心。”

报道还引述经济观察网消息，据君兰国际高尔夫生活村最近的派出所─佛山市顺德区北滘派出所工作人员对此表示，他们暂时不方便透露君兰国际高尔夫生活村是否有异常情况，公安会统一对外发布消息。

美的总部大楼的保安人员也称暂时未听说异常。

该报道称，今天清晨，佛山公安局发出警情通报指，6月14日17时30分许，佛山110接报警：顺德区北滘镇美的集团君兰生活村一住宅有外人闯入，威胁住宅内人员人身安全。通报说，接报后，省、市、区公安机关高度重视，迅速组织警力赶到现场处置。6月15日5时许，民警已抓获5名涉案犯罪嫌疑人。处置过程中，无人员受伤，事主何某某安全。目前，案件正在进一步侦查中。

虽然佛山公安并没有说明，“何某某”是否为美的创办人何享健。但多间陆媒皆据此报导何享健曾遭挟持。

何享健现年77岁，根据富比士资料其个人身家为255亿美元，为中国第6大富豪。

据中央社说，中国电器巨头“美的”集团创办人何享健昨夜在家遭人入室胁持，其子游泳逃出报警，电影般情节让美的成为社群话题。美的1980年代以电风扇、空调起家，10年成长10倍的传奇在中国家喻户晓。

美的（Midea Group）是中国本土知名品牌，1968年，何享健带领23人集资人民币5000元在广东顺德北滘创业，生产塑胶瓶盖。1980年开始生产电风扇，进入家电行业，1981年，正式注册使用“美的”商标。1985年，美的进军空调产品市场。1993年，美的转为集团，并成立电机和电锅公司，5年后收购压缩机公司，进入空调压缩机领域。

1999年，美的被评为“中国驰名商标”。2010年10月，美的突破全年销售达人民币1000亿元的大关，10年成长10倍，一度被誉为经营奇蹟。至今美的旗下已有上市的美的集团、小天鹅，以及华凌、安得、美芝、库卡等品牌。

美的集团2019年年报显示，何享健家族控制的美的控股目前是美的集团的第一大股东，持股比为31.73%，市值约人民币1300亿元。

今年77岁的何享健持有美的控股94.55%的股份，在胡润研究院发布的2019年胡润百富榜中，何享健、何剑锋父子以1800亿元（约新台币5450亿元）的财富名列富豪榜第4位，仅次于马云、马化腾和许家印。据富比世则评估其个人身家高达255亿美元，为中国第6大富豪。