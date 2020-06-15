中国疫情北京卷土重来?

北京13日新增本土确诊新冠肺炎病例36例，创出北京单日疫情数据新高；14日0-7时再增八例，持续飙升的数据也让北京进入“非常时期”。据路透社，连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例都与新发地批发市场关联，似与当初武汉华南海鲜市场爆发新冠病例类似，不禁让人担心是否疫情卷土重来的信号？

广告 继续浏览后续

据路透社报道称，北京本土病例续增进入“非常时期”，疫情卷土重来？

报道说，健康时报客户端周日援引国家卫健委高级别专家组成员曾光的话称，第二波疫情的到来跟防控有很大的关系，像未来确诊人数增高几天，然后被控制住，这是顿挫型第二波疫情，这种可能性很大。鉴于北京疫情形势严竣，周日北京召开两场疫情发布会，详述确诊病例的行动轨迹以及确保疫情期间的生活物资供应。在周日北京召开的疫情防控会议上，北京市政府新闻发言人徐和建表示，“北京近日连续暴发确诊病例和核酸检测阳性病例，且都与新发地批发市场关联，北京已进入非常时期。”

根据国务院小程序疫情风险等级查询，北京市丰台区花乡（地区）已成为高风险地区，金融街等10地升级为中风险区。

据北京卫健委公布数据，6月13日0时至24时，北京市新增报告本地确诊病例36例、无症状感染者1例，无新增疑似病例。截至6月13日24时，累计报告本地确诊病例463例，累计出院411例，在院43例，累计死亡9例。尚在观察的无症状感染者1例。

中国国家卫生健康委员周日公布，6月13日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例57例。这也是自4月13日新增确珍病例89例以来最高值。其中境外输入病例19例（广东17例，上海1例，重庆1例），本土病例38例，包括北京36例，辽宁2例；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（上海1例）。

此前，北京已连续近两个月无本地新增确诊病例，并自6月6日零时起将突发公共卫生事件响应级别调整至三级。北京的小学四五年级6月8日也开始复课。不过，本已逐步回归正常的北京却在6月11日突然爆出本土疫情，其后病例迅速增加，北京全城拉警报，与疫情相关的新发地所在丰台区更是进入“战时状态”。

北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组于周六召开的第六十八次会议指出，要对新发地批发市场封场休市，对周边居民小区等场所实施封闭式管理，勿出不进。对新发地批发市场进行全面环境消杀和卫生整治。严格入境进京人员管控，加强入境货机和入境货物检验检疫。

据路透社，北京丰台新发地农产品中心批发市场是北京市交易规模最大的农产品专业批发市场，2009年，市场各类农副产品总成交量为90亿公斤，总成交额为302亿元人民币，交易量、交易额均名列全国第一。其中蔬菜、果品两大项的供应量已占全市总需求量的近70%以上，是北京市名副其实的“大菜篮子”、“大果盘子”。北京新发地国际水产城以经营国际国内品牌水产海鲜、冰冻海鲜、调料乾货等为主。 是首都北京面积最大、档次最高、范围最广、功能最强的水产品交易中心。

据北京日报周日刊登“相信北京，相信中国”的评论文章称，“对狡诈的新冠肺炎病毒，我们虽然仍所知不多，但此刻的中国，毕竟积累了近半年的防疫抗疫经验，毕竟是以惊人的效率使新冠病毒得到阶段性控制。“