事件威胁全球动荡 中国再批逮捕孟晚舟是严重政治事件

据中国外交部新闻发言人赵立坚周一称，孟晚舟事件是一起彻头彻尾的严重政治事件，充分暴露了美国蓄意打压中国高技术企业和华为的政治图谋。

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据路透社今天报道，中国外交部称孟晚舟事件是严重政治事件。中国外交部发言人赵立坚在外交部例行发布会上表示，加拿大扮演了美方帮凶的角色，中国政府维护本国公民和企业正当合法权益的决心坚定不移。据赵立坚说，“我们再次敦促加方认真对待中方的严正立场和关切，立即释放孟晚舟女士，并让她平安回到中国，不要在错误的道路上越走越远。”

该报道说，加拿大情报机构警告将激起全球动荡。最新法院文件显示，在加拿大应美国引渡要求、在温哥华逮捕华为创办人任正非的女儿孟晚舟之前，加拿大的情报机构就已经发出警告，称此举将激起全球“动荡”，并严重影响与中国间的关系。在上周五公布的文件显示，加拿大安全情报局(Canadian Security Intelligence Service/CSIS)涉入2018年12月对孟晚舟的逮捕行动；这次逮捕行动导致中国和加拿大间的关系恶化。

作为孟晚舟引渡程序的一部分，法院公开了这些文件，当中包含一份CSIS报告。在一份2018年12月1日编写的备忘录中，CSIS称，其被告知美国联邦调查局(FBI)将在当天稍晚孟晚舟搭机抵达温哥华国际机场时逮捕她的计划。报告称。“这次逮捕可能在全球引发冲击波，”CSIS称。该报告还说，“这个计划中的事件将会在国际上已及两国之间引发严重后果。”

路透社说，华为的律师称，这些文件证实主管机关合谋对付孟晚舟。

根据最新法院文件显示，CSIS担心孟晚舟逮捕行动的曝光时点。她的律师指出这点特别值得注意，因加拿大总理特鲁多、美国总统特朗普和中国国家主席习近平当时正参加20国集团(G20)阿根廷峰会，并在12月1日傍晚一同参加晚宴。