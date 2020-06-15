今是习近平生日 官媒称习思想是21世纪马克思主义

苹果日报今天报道称，今日是中共总书记、国家主席习近平67岁生日，昨日则是美国总统特朗普74岁生日。世界两大政治巨头“前后脚”庆生，在今时中美“全面对抗”大背景下，引发外界热议及比较。各大内媒今日未见有关习近平的报道，微博亦不见有人张贴出祝贺说话，但中共中央党校主办的机关报《学习时报》，则发表以〈习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义〉为题的评论文章，疑送上这份“低调”的“生日礼物”。

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据苹果日报今天报道说，习总生日，党媒将习思想与马克思齐名， “神化习近平系列工程之一”。

今日是中共总书记国家主席习近平生日，因北京再爆武肺疫情，情况危急，习家军蔡奇治下的北京市宣布“启动疫情防控战时机制”，表示要“从严从快”做好疫情防控工作，变相给习送上一份“另类生日贺礼”。不过据官媒报道，习近平过往几天都不在北京，以“到基层考察”为名离京避疫，官称习本月9日在宁夏“考察调研，了解当地脱贫攻坚、生态保护等情况”，但此后多日官媒没报习的行踪。

据苹果日报，习近平去年生日时适逢外访塔克吉时，出席在杜尚别举行的亚洲相互协作与信任措施会议峯会，俄罗斯总统普京送上“六六大顺”生日蛋糕，但今年遇上武汉肺炎疫情肆虐全球，相信习近平要留在国内过生日。各大内媒今日未见有关习近平的报道，微博亦不见有人张贴出祝贺说话，但中共中央党校主办的机关报《学习时报》，则发表以〈习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义〉为题的评论文章，将其与马克思大擦习近平的鞋，送上这份“低调”的“生日礼物”。

而外媒在习近平生日这天，则用另一个形式赠兴。最新一期《新闻周刊》（Newsweek）用了习近平“生吞香港”的漫画作封面，见其吞食香港区徽洋紫荆的同时，嘴边花瓣变成习近平“獠牙”，旁边的碟子就放上青天白日旗。封面起题〈北京吞噬地区自由，谁是下一个目标？〉不知道习近平如有机会见到这些“生日礼物”时，会有什么感觉呢。

而特朗普生日如何度过未见白宫报道，不过，以色列政府送了他一份“生日礼物”。“今日俄罗斯”报道称，特朗普生日当天，以色列宣布为其所占领敍利亚戈兰高地上命名为“特朗普高地”的犹太人定居点，拨款800万谢克尔（约230万美元）资金。报道用“总统先生，生日快乐”做标题。此外，在特朗普位于佛罗里达州棕榈滩海湖庄园一带，昨有车队及船队巡游，为他送上生日礼物。多架开篷车与电自行车，以及多艘船只当日在市内高速公路和沿岸巡游，部份挂起支持总统连任旗帜。另有一批反特朗普人士驾驶开篷车，抗议种族主义，要求改革警队。

该报道称，时事评论员刘锐绍向《苹果》表示，文章在习近平生日当日刊登，“完全是帝王化，是神化（他）”，由早前透过学校教育强化习核心思想，到现在称习思想是21世纪马克思主义，都是神化习近平的系列工程，文章为习近平歌功颂德、塑造形象，主要是想在中共二十大前于各个领域中将习神化，但文章反映习近平在各种问题没有实质贡献，只能靠文章包装自己。据刘锐绍进一步指，邓小平生前提出的四项基本坚持，曾提及“必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想”，但实质最强调的是“必须坚持中国共产党的领导”，其他坚持已“扔在一边”。“现在无端端提出习近平是伟大马克思主义者，全部是一个接一个，在20大前将习的形象‘省靓’。”他相信，未来还有更多文章歌颂习近平的各个领域，甚至细化到赞扬习是“伟大教育家”、“毛泽东思想承继者”等。