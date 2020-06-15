北京再次关闭文化、体育等密闭式场所

因新冠疫情影响，北京再次暂停开放文体娱乐等室内活动场所，所有密闭式文娱场所暂不开放。6月15日，北京疫情防控新闻发布会介绍，目前北京市所有社区（村）都采取三级应急响应、二级防控措施、一级工作状态，所有卡口均安排人员24小时值守，恢复体温检测，加强公共部位消杀，同时暂停开放文体娱乐等室内活动场所。

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受疫情影响，6月13日，北京欢乐水魔方、国家大剧院、雍和宫和北京天桥艺术中心先后发布公告称，将暂停开放参观，并对已购票的客人进行退票。当天，北京世界公园所有演出活动取消、国图艺术中心也暂停了6月13和14日的公益活动，丰台区南宫民族温泉养生园也紧急闭馆。

其中雍和宫此前于1月24日起实施“双暂停”，即暂停开放宗教活动场所，暂停一切集体宗教活动。随着疫情好转，6月10日起采取全天限额，加分时限流等方式有序恢复开放。这意味着，雍和宫开放仅三天就再度关门。

国家大剧院此前于1月24日公告闭馆，后于6月2日起，以每日600参观人数上限制，进行开放。对于再度暂停开放参观，国家大剧院表示，是根据目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作需要，为减少人员流动和聚集给疫情防控带来的风险，切实保障人民身体健康和生命安全。

此外，天桥艺术中心也已防疫为由暂停了参观事宜。

上述景点均表示，已预约购票的游客信众可自行网上退票，但均未披露再度恢复开放的时间。

目前，北京各演出场馆尚未有演出安排和售票。

原本计划在6月13日恢复营业的丰台体育中心游泳馆也紧急闭馆，称凌晨接到北京市体育局通知，要求全市游泳场所、地下空间开设的健身场所和健身场所淋雨设施立即关闭。开放时间等候进一步通知，此前丰台体育中心游泳馆于1月26日，公告闭馆。

5月1日限流开放的国家博物馆和故宫，目前暂未采取闭馆措施，其中国博物馆每日限流3000人、故宫每日限流8000人。

6月5日，北京市宣布从6月6日零点起，北京市突发公共卫生时间相应级别调整至三级，明确了可视情况举办一定规模的演出活动。

但北京再出本土病例后的6月11日，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第六十六次会议上，要求加强文化体育、旅游、餐饮等行业的防控，细化完善防控工作方案，做好易聚集场所防疫工作。电影院、KTV等密闭式文娱场所暂不开放。抓好出租车、网约车的防疫和安全运营。落实养老机构、照料中心、养老驿站等场所防控措施。对进口肉类、果蔬和货物，要加强检验检疫，防止成为病毒隐形传播途径。

6月12日晚，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组召开第六十七次会议，会上要求对当前防控策略措施从严把握，跨省旅游团、体育赛事等暂停，未复课的小学一、二、三年级暂缓复课。