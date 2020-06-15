北京新冠第二波：下架的三文鱼该被平反吗？

由于在北京新发地批发市场三文鱼案板上检测到了新冠病毒环境样本阳性，一时间，中国各地的许多超市纷纷将三文鱼下架。这受到一些中国媒体的质疑，有专家也并不认同。

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据中国官方疫情通报，有2名确诊患者是中国肉类食品综合研究中心的员工，他们曾经到分布全北京市的6大农副产品批发市场执行食品抽检任务。另1名确诊患者则曾在几天前到新发地农产品批发市场采购海鲜和肉。疾控部门更是从该市场切割三文鱼的案板上检测到新冠病毒。这导致该市场涉及三文鱼的9名相关人员被隔离，尽管他们的初步新冠病毒检测结果呈阴性。

《北京日报》报道称，在确认三文鱼案板中发现新冠病毒后，全市多家大型连锁超市都暂时将三文鱼下架。也有消息说，中国各地的许多超市都暂时将三文鱼下了架。几天来，三文鱼是否会传播新冠？成为了中国坊间热议话题。之后中国媒体援引专家解释称，三文鱼并不构成传播新冠的危险。

腾讯网事实核查平台“较真”报道文章指出，如今北京市在案板上检测出新冠病毒，有两种可能性。一种是三文鱼表面附着新冠病毒，污染了案板。另一种是三文鱼表面没有附着新冠病毒，但案板通过其它渠道被污染了。

财新网记者总结多位病毒和水产专家的说法称，没有任何科学证据证明鱼类、甲壳动物、软体动物和两栖动物可以感染并传播新冠病毒；而新冠病毒通过食物污染进行传播的可能性也微乎其微。中国水产科学研究院水生动物病毒学专家黄倢表示，三文鱼感染新冠病毒的可能性"基本上没有"，而三文鱼在加工储运过程中发生沾染的风险是偶发的，具有流行病学意义的病毒携带才值得引起关注，因此没必要对三文鱼等水产品谈虎色变。

中国病毒专家张文宏则表示，新冠病毒的中间宿主，必须是可以持续携带病毒，且病毒在其体内可以复制。"仅仅发现三文鱼案板上有病毒，还远远不够，要发现中间宿主肺脏或者消化道等脏器内的病毒，以及发现病毒复制的证据才可以。污染不等同于携带。"