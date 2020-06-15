北京疫情复发 病毒源头指外地 官方肯定北京不是原发地

针对此次北京突发疫情，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，关于源头的初步调查结果显示，肯定不是在北京的原发地发生的，是从外地引进的，而引进的两种可能都在调查当中。

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据路透社今天报道称，中国疾控中心专家称北京疫情源头是从外地引进，肯定不是在北京原发。官方的人民日报客户端专访周一援引吴尊友称，现在迫切需要做的工作是控制好疫情，要查清楚目前为止感染的范围有多大，第一时间把这个感染的人发现，采取措施，限制感染的人继续传播。

据吴尊友说，“北京这次疫情是出乎我们的意料，形势还是严峻的。”吴尊友称，在全国疫情基本上阻断了各类传播的形势下，在北京突然出现爆发性的、短时间内集中出现的病例。它发生在新发地，一个很大的批发市场，要把这个流行病学调查搞清楚，本身就是一个挑战，这项工作还在进行当中。但另外一方面来说，又是比较乐观的。像昨天一下报了30多例的确诊，这些确诊，短时间、一天里就报告出来了，而不是等这些病人陆续发病以后、到医院就诊再发现。而且北京发现这个疫情以后，通过多项技术，一下就锁定在新发地，主动筛查发现了这么多病例，采取措施很迅速，有可能在第一时间切断它的传播，对疫情防控还是有利的。

6月11日0时至6月14日24时，北京共出现79例确诊病例，均与新发地市场有关联。

据吴尊友表示，这次疫情是“可防可控”的。从大公共卫生角度来看，只要不造成重大的影响人民群众的生活，都统称为“可防可控”。对此次北京疫情的防控充满信心。

吴尊友提到，前段时间观察到的有一些病人，检测阴性以后再次出现阳性，和北京现在首次检测阴性，是两种不同的概念。据吴尊友指出，“现在北京的情况，大部分人如果感染是在早期，他身体免疫力还没有发挥作用，应该说（如果）查出来是阴性的，那么他是阴性的可能性非常大，像造成‘假阴性’的可能性是非常小的。”