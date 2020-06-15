四日确诊猛增51人 孙春兰指北京疫情扩散风险很高 蔡奇拿区长祭刀

6月11日到6月14日，四日之内，北京新增新冠肺炎确诊者51人，北京新发地市场被指已成“新冠疫情漩涡”，且已扩散邻近省份辽宁。当局称“北京进入非常时期”

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针对北京新一波疫情，中共政治局委员、国务院副总理孙春兰14日主持国务院联防联控会议时强调北京疫情扩散的风险很高，北京市委书记蔡奇则对新发地批发市场所在地的丰台区一批官员予以免职。

孙春兰在国务院会议上先传达“习近平重要指示”，随后表示，“此次聚集性疫情与新发地农产品批发市场高度关联，市场人员密集、流动性大，疫情扩散的风险很高，要采取坚决果断措施，切实防止疫情扩散蔓延”，要求抓好“外防输入、内防反弹”。

北京市委书记蔡奇周日下午主持市委常委会，会议通报丰台区副区长周宇清、丰台区花乡党委书记王华，以及新发地农产品批发市场总经理张月琳“疫情防控不力”，存在“四方责任”不到位等等，决定免去周宇清、王华等人的职务。责令有关单位免去张月琳新发地批发市场总经理职务。

辽宁省卫健委通报，该省12日新增无症状感染者二例，全是北京12日报告的确诊病例的的密切接触者。北京周边省市已警告市民不要前往北京，凡近期去过北京者，一律到地方当局登记。