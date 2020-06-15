应对解放军战机近台 台湾军机悄声加挂空对空导弹

中国解放军军机频频闯入台湾的防空识别区，对台湾成严重威胁，台湾空军嘉义联队的F-16战机日前悄悄加挂可发射新型AIM-9X短程空对空导弹的LAU-128/129导弹发射架（俗称派龙架），令到战机最多可以挂6枚导弹升空，战力倍增。

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据苹果日报今天报道称，两岸角力，回应解放军屡次骚扰，台空军战机加挂空对空导弹。台湾空军将现疫的F-16 A/B战机性能，升级至F-16V (BLK20)的“凤展专案”，美国除向台湾提供AESA雷达及最先进的AIM-9X Block II型响尾蛇导弹外，还一并出售可发射发射AIM-9X及AIM-120导弹的LAU-128/129派龙架。

据报道指出，过去负责拦截共军战机的台军F-16战机，原来只可挂载2枚AIM-120空对空导弹及2枚的 AIM-9导弹，无法因应解放军绕台机群的围攻，需要加派战机紧急升空，提供火力支援。

据消息说，日前嘉义联队首次开始使用LAU-128/129派龙架，即可增加挂载2枚AIM-120中程空对空导弹，而且在F-16V战机上配备的AESA雷达，侦搜距离是过去A/B型战机的2倍，这都令空军的战力大幅提升，空防上的吓阻力。

苹果日报说，在对岸，中国国防部新闻发言人任国强，回应美军机早前穿航台湾，称美军机未经中方允许飞越中国领土，严重侵犯中国领土主权、严重破坏台海和平稳定，是极端错误和危险，并重申台湾是中国不可分割的一部份。