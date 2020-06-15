李克强: 官方首认6亿人月入千元说 地摊经济或冷宫

针对中国国务院总理李克强被热议的“6亿人月均收入仅1000元”说，中国国家统计局今天回应，此说可从官方调查数据得到印证。2019年，中国确有6.1亿人的月均收入，还不到人民币1000元。官方回应没有提及地摊经济内容。

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据中央社今天报道称，李克强6亿人月均收入千元说，首获中国官方认证。据中国国家统计局表示，根据2019年相关数据，“低收入组”和“中间偏下收入组”共40%家庭户，对应的人口为6.1亿人，他们的每人年均收入为人民币1万1485元，月均收入“近1000元”（实际计算为957元）。而“低收入组”户的每人月均收入低于1000元，“中间偏下收入组”户的每人月均收入高于1000元。

李克强提出“6亿人月均收入仅1000元”一说后，部份中国官媒曾引用一些学者的说法试图作出解释，但仍无法完全平息议论。中国国家统计局今天的回应，则是中国官方首度对此说，作出正式回应。

中国国家统计局下午透过官网回答媒体提问，指“6亿人月均收入1000元”可从“全国住户收支与生活状况调查数据”得到印证。据这一回答指出，依住户收支调查，中国全国家庭户样本可分为低收入、中间偏下收入、中间收入、中间偏上收入、高收入等5组，每组各占20%。其中，“低收入组”和“中间偏下收入组”的户数，即占全部户数比重的40%。

据该报道，这一回答表示，上述数据反映中共19大所指出，中国社会主要矛盾是“人民日益增长的美好生活需要”和“不平衡不充分发展”之间的矛盾，反映了中国的基本国情。中国仍是“世界上最大的发展中国家”，广大农村和中西部地区相当一部分居民收入水平依然偏低。回答强调，中国脱贫攻坚和乡村振兴任务十分繁重。但随着经济持续发展，中国将会有越来越多的低收入和中间偏下收入群体，转化为中等收入群体。