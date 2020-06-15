港澳办副主任：中央对“特殊”香港国安法案件保留管辖权

国务院港澳办副主任邓中华15日在深圳一个基本法研讨会上指，港区国安法要有效实施，关键是建立强而有力执行机制，香港特区政府有主要执法责任，但“在极特殊情况下，中央保留管辖权”。

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邓中华说，维护国家安全只有一国之责，没有两制之别，中央必须通过订立港区国安法，确保一国两制在正确轨道，强调这部港区国安法不容挑战。他说，如有极特殊的案件，中央将保留管辖权，尽管这些案件应该是少之又少，不会影响香港的终审司法权。

邓中华强调，建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度，需要赋予相关机构和人员必要的执法权和司法解释，提供相关的经费保障，以确保他们能够高效的履职尽责。此外，中央在港维护国家安全机构应当与特区的相应机构建立协调机制，在日常工作中加强信息情报共享。

此外，在港区国安法的立法方面，邓中华表示，这部法律既要与内地国家安全法、反恐怖主义法、刑法、刑事诉讼法等全国性法律相衔接，又要兼顾香港法律制度和司法体制。在法律概念用词用语和立法方式等方面，也要兼顾香港社会的日益创新。

由全国港澳研究会主办、深圳大学港澳基本法研究中心承办的“纪念香港基本法颁布30周年国际研讨会”今日举行，研讨会以“坚持和完善‘一国两制’制度体系”为主题。受疫情影响，大会以“线上线下”结合的方式进行，分别设深圳、香港、澳门三个会场，全国港澳研究会会长、国务院港澳办原副主任徐泽，国务院港澳办副主任邓中华，中联办副主任陈冬，全国人大常委会香港特别行政区基本法委员会副主任谭惠珠等，以及来自大陆、港澳三地的专家学者，以及英国、西班牙、俄罗斯等国专家共200余人参会。

全国港澳研究会会长徐泽致辞时表示，近年来香港接连发生种种乱象，已严重违背了“一国两制”和基本法的初心，严重动摇香港繁荣稳定的根基，严重威胁国家主权安全发展利益，特别是修例风波，集中暴露了香港特区在维护国家安全方面存在的巨大漏洞。他说，人大在5月28日授权人大常委制定港区国安法，是中央履行宪法和基本法赋予的宪制责任，有效防控香港在国家安全方面面临的突出风险的当务之急，是维护香港长治久安，确保“一国两制”行稳致远的治本之策。