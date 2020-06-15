演员走私毒品中国判死刑 澳总理悲哀交涉 北京称与两国关系无关系

澳洲总理莫里森今天表示，澳方就本国男子吉莱斯比因走私毒品在中国被判死刑一事，正在寻求与中国交涉。目前正值两国紧张关系不断升级之际。但中国外交部星期一表示，相关案件同两国关系没有任何联系，中国司法机关依照法律程序独立办案。路透社说，在中国，因走私毒品而判处死刑的情况并不罕见，死刑通常采取枪决方式。

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据路透社今天报道称，澳洲演员走私毒品被中国判死刑，总理表示悲哀并寻求与中国交涉。该报道说，目前正值两国紧张关系不断升级之际。澳大利亚莫里森在议会上宣读了一份声明，他说为这名澳洲公民感到悲伤和忧虑，并表示该国仍然坚决反对死刑。据莫里森说，“通过各种外交途径，我们一贯主张在世界范围内废除死刑，”据莫里森还表示，“我们将继续向吉莱斯比先生提供领事协助，并就他的案子与中国交涉。”

据媒体报导，吉莱斯比曾当过演员，2013年试图从中国南方城市广州白云机场乘坐国际航班时，因在其托运行李中发现超过7.5千克(17磅)的甲基苯丙胺(冰毒)而被捕。

在中国，因走私毒品而判处死刑的情况并不罕见，死刑通常采取枪决方式。

据该报道称，对一澳洲男子最近被判死刑，中国外交部称案件同中澳关系没有任何联系中国外交部周一表示，相关案件同两国关系没有任何联系，中国司法机关依照法律程序独立办案，澳方应尊重中国的司法主权。

外交部发言人赵立坚在今日例行发布会上做出表示，中国法律保留死刑，同时严格控制死刑适用，对于危害极其严重的毒品犯罪适用死刑，有利于震慑和预防毒品犯罪。中国法律规定，任何人犯罪在适用法律上一律平等，中国司法机关对不同国籍的罪犯均依法做出处理。据赵立坚说，“中国有关地方法院在依法公开开庭审理、查明犯罪事实的基础上，做出了上述判决，”赵立坚称，中方将继续依法保障涉案人员的合法权利，并按照有关国际公约和中澳领事协定为澳方领事探视提供便利。

路透社说，广州市中级人民法院网站6月10日刊登新闻稿称，当日上午对澳大利亚籍被告人卡姆·吉莱斯比走私毒品案作出一审判决，以走私毒品罪判处其死刑，并处没收个人全部财产。澳大利亚当局周六表示，中国判决澳籍男子死刑，可能进一步加剧两国的紧张关系。