疫情再起北京如临大敌 疾控中心官员称病毒“来自欧洲”

从6月11日北京报告西城区新发地市场发现一例确诊患者以来，北京4天已累计报告79例新增确诊病例。为阻截新发疫情扩散，有关部门加大重点地区检测力度，逐步扩大检测范围。北京市疾控中心指出，透过全基因组测序发现，病毒是“从欧洲方向来的”。

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在中国首都北京死灰复燃的2019冠状病毒病疫情仍在持续，14日中国新增确诊共49例，其中39例为本土病例，包括北京36例、河北3例。北京丰台区、大兴区、西城区、海淀区、房山区、朝阳区、东城区、石景山区等区均有病例上报。北京还有6名无症状感染者。首都疫情再起非同小可， 14日北京市宣告，将负责管辖疫情爆发地新发地市场的丰台区副区长周宇清、丰台区花乡党委书记王华、新发地农产品批发市场总经理张月琳免职。

官方同时也加强测试规模，目前，北京全市16个区和经济技术开发区共设置了193个采集点。 14号共有7万6499人接受病毒核酸检测，59人为阳性；除了新发地市外，而另一爆发群聚疫情的玉泉东市场已经休市，周边10个社区实施封闭管理和居家隔离，并进行核酸检测。新增确诊病例21份，而有待诊断的阳性检测有11份。

据财新报道，据了解，目前北京市是否需要效仿武汉，进行全市核酸筛查，仍在论证中。

官方如临大敌，祭出严格防疫措施，要求各生产经营单位全面排查所有人员及共同居住人员，自5月30日起曾到过新发地市场、或和市场销售人员有密切接触者，应立刻向社区报告；未居住在社区者，则要向单位所在社区报告，并按要求进行核酸检测。新发地市场的密切接触者14天内不得上班；西城区部份学生今天起停课，全市学生也可自愿选择在家上课

中国国务院联防联控机制周日针对北京市武汉肺炎疫情升高召开会议，下令采取坚决果断措施，遏制聚集性疫情扩散蔓延；要对新发地市场周边实施最严格的流行病学调查，全面开展疫情溯源。央视新闻报导，这场会议还提出，要深入开展所谓“新时代爱国卫生运动”，对全中国农贸市场、餐饮等场所及物流等环节，集中开展消毒杀菌。

至于北京这波病毒的来源，北京市疾控中心研究员杨鹏在记者会上表示，透过全基因组测序发现，病毒是“从欧洲方向来的”，初步判定与输入性有关，但病毒到底怎么来的还无法确定。有可能是污染的海产品或肉类，或是进入市场的人透过分泌物进行传播。

中国疾控中心流行病学前首席科学家曾光今天表示，中国国家卫健委和疾控中心专家已经分离出北京这波病毒的基因。基因测序的初步结果显示，病毒株“不像是中国国内流行的类型”。