据台媒指，中国“五毛”恶名昭彰，指受雇佣发表有利于中国政府或相关部门评论的网络评论员。普通网民常以“五毛”、“五毛党”称之，讽刺其发一条评论就为了赚5毛酬劳。不过，近日网络出现中国征才文，每一条回复最低竟仅剩下2毛酬劳。至此此消息或没有获得其它消息来源证实。

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据自由时报稍早报道说，经济不景气？中国微博征网军，留言一条最低剩“二毛”。中国“网络评论员”恶名昭彰，指受雇佣发表有利于中国政府或相关部门评论的人员。普通网民常以“五毛”、“五毛党”称之，讽刺其发一条评论就为了赚5毛酬劳。不过，近日网络出现中国征才文，每一条回复最低竟仅剩下2毛酬劳。

该报说，台湾网友发现，中国社群网站上有专页在征求“评论兼职”，工作内容是“根据每一条文案进行评论”，并要求应征者“擅于多角色、多角度、多种风格去进行评论”，还需要先写出10条评论供进行考核。而酬劳则为“中度20字”评论得0.2元、“深度40字”得0.3元，而多附上图片可多得0.1元。

征才文曝光后，网友纷纷讽刺“支八毛变支二毛”、“好惨喔 巴毛变两毛”、“共体时艰”、“什么五毛两毛，请正名多角色多角度评论兼职”、“暂时没大单接，价格反应市场”、“这样真的吃不起茶叶蛋吧”、“疫情影响真大”。