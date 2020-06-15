美专家指中印边境如战 印度兵力地空占优势

中印边境自5月以来爆出多次冲突，关系相当紧张，这也让两国的军事能力备受外界瞩目，依照美国先前曾发表一篇研究分析，中印如果开战，“印度是具有极高的优势”，由于在1962年中印之战失利后，印度一直以中国为目标部署战力，即便中方拥有强大的飞弹，但在兵力调度上却受到限制，这恐难以弥补其劣势。

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据联合新闻网今天引述报道，中国印度如果开战 美国研究：兵力大胜的是印度。报道指，中印边界近日动荡不安，紧张局势升级，而根据美国今年初研究的报告显示，中印若开打，比起解放军，印度更具有优势。

根据《India Today》报导，美国哈佛大学甘迺迪政府学院贝尔弗尔科学与国际事务研究中心针对印度与中国的武力战略在今年初发表一篇论文，内容指出，印度有经历中印之战战败的“传统优势”，因此不断以中国为目标，部署其兵力，像是印度在中国边境可调度的军力约为22万5000人，而解放军则有大约20到23万人。

该报道说，尽管解放军看似能动用的兵力大于印度，但研究分析，这是有误导性的，中国军对有些会分散在“俄罗斯任务”，“新疆和西藏的叛乱”，无法专门针对中印开战，且中国大部分军队都在距离中印边境较远的地方，与执行单一防御任务的印度军队，兵力确有落差。

研究也提到，中国空军部署的问题，据资料显示，印度专门用来对付中国的战斗机有112架，解放军西部战区司令部则有101架第四代战斗机，但有些战机还需要用来“提防俄罗斯”，加上印度飞行员实战经验比解放军更为丰富，这让解放军在空军战上会过于依赖地面指挥。