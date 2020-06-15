美的家电创办人何享健遭人闯顺德豪宅挟持获救

广东佛山公安局15日早上在官方微博通报（见图），现年78岁美的集团创办人何享健居住的屋苑外有人闯入，“威胁住宅内人员的人身安全”，至今日清晨5时许，警员已经拘捕5名涉案疑犯，“姓何的事主”安全。

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美的集团在其官方微博上亦向各界报平安，并且感谢警方、媒体及社会各界关心。

根据大陆传媒早前报道，何享健周日遭人入屋挟持，何享健一家仍未救出，几百特警包围大宅。

佛山警方的通报指出，警方到何享健居住的美的集团君兰生活村，处理外人闯入事件时，无人受伤，目前案件仍在调查中。大陆传媒凌晨时份到君兰生活村了解时，保安亭的人员称“没有你说的这回事（有人被劫持），（我）正常在值班”。与现场最近的佛山市顺德区北滘派出所则未有透露具体情况，仅称会“统一对外发布消息”。美的总部大楼的保安员则表示未听说有异常状况。

大陆传媒报道指出，几名歹徒进入何享健位于顺德北滘君兰国际高尔夫生活村A60号的住宅，何享健之子何剑锋从别墅旁边的河中游到对面报警，警方在下午约5时半接报，报案人称上址有人进入屋内，疑似携带爆燃物品。

因为疫情期间何享健一家都在大陆，包括儿子何剑锋、以及儿媳和儿孙都在家。

美的集团内部人士对大陆传媒“钛媒体”表示，“没事没事，一切平安，等集团公布”。

君兰国际高尔夫生活村是美的集团投资开发的顶级豪宅社区，离美的总部步行20分钟左右。

据报，77岁的何享健平时生活低调并没有保镳。只有小学程度、行事低调的何享健，在2020年胡润全球富豪榜排名41位，家产260亿美元。