英国传排除华为5G定局 最大商会劝首相再三思

英媒日前披露，英国拟大幅缩减华为在英国5G网络基础建设的参与程度，让华为的相关参与在2023年前归零，英国前首相撒切尔夫人外交事务助理盖德纳（Nile Gardiner）近日也称，英国政府已做出决定，摆脱华为已成定局。但英国最大商业组织的负责人14日警告，限制华为参与英国5G建设的举措，可能会损害英国的经济复苏。

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据香港经济日报今天报道，中美5G角力，封杀华为吓怕商界，英最大商会上书约翰逊促三思。英国对华为态度突变，原因被指不仅盟友即美国特朗普政府施压。英国财经网站《This is money》报道，在疫情爆发后，英国保守党的反华情绪升温，英国首相约翰逊（Boris Johnson）正承受着要求减少华为参与英国5G网络建设的巨大压力。

英国工业总会（CBI）总干事费尔贝恩（Carolyn Fairbairn）表示，因应疫情冲击，随着许多员工在家中工作，公司寻求创新方法来适应和提高生产力，英国未来的经济复苏已被定调为数码科技优先式复苏，而华为一直是推动5G应用的重要贡献者，“这将成为英国经济复苏的重要组成成份”。据费尔贝恩认为，约翰逊政府在做出会确实损害英国经济复苏能力的决定时，要非常小心，“数码转型将成为英国经济复苏的核心，你有各种理由希望全速前进。我们需要确保做出的决定对国家来说是正确的，而非被迫做出对英国有害的二元选择”。

据该报道，英国工业总会是经英国皇家特许，由英国工业联合会、英国雇主总会和英国制造业者全国协会在1965年合并成立的一个工商业总组，比如工程、保险、制造、电子、金融服务和农业。会员规模从中小企业直到大型跨国公司。英国工业总会也代表贸易协会和雇主组织。英国工业总会有直属或通过104个雇主组织和贸易协会间接管理的会员公司超过25万家，共雇用超过千万员工。