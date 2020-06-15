香港爆出“韩式N号房”性勒索丑闻多人无辜成AV主角

韩国早前发生N号房案件，犯罪者透过社交媒体Telegram上建立的多个聊天室，对女性进行性威胁所取得的资料、相片、影片等发布在聊天室中，甚至进行直播，内容部分极具猥亵成份。韩风袭港，根据苹果日报报道，香港原来也爆出所谓港版的N号房丑闻，并且已有多人误堕不法分子的陷阱，主谋据称有某上市公司富豪撑腰。据报道，受害者恐怕至少有300人。

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据报道，在香港有人在多个社交平台交友，并哄骗对方拍下自慰片段，然后威迫利诱对方到五星级酒店订下的“AB房”试镜，声称影片只供一名超级富贵观赏，怎料堕入恐惧斗室，有受害人在“A房”惨遭变态凌辱后，还被钦点到“B房”进行性交。而拍下的性虐片更成为受害人“死穴”，被迫无止境拍片，否则片段公开，让受害人跌入无底深渊。

据苹果日报追踪报道揭发，部分影片已流出在网上有价有巿，受害人无辜成为AV主角，估计卷入该性侵案人数多达300人，有受害人已报警求助。

韩国早前爆出N号房性侵案万人震怒，变态主脑以提供兼职作利诱受害人拍摄露脸的裸照，再以此要胁拍摄性虐片，否则会把裸照传给其身边人，同时在Telegram建立多个聊天室，并按不同级别向会员收费发布性虐片，包括少女遭轮奸、被迫吃屎饮尿、毛虫放下体等。事件揭发受害女性多达74人，最年轻仅11岁。

孰料香港近日也发生手法类似的“翻版N号房”性侵案，苹果日报接触当中4名受害人，不约而同透过社交平台认识一名自称制作公司经理人的“陈X希”，对方以时薪1000元（港币，下同）招募演员，到五星级酒店玩派对直播，声称影片只供一名幕后富商观看及收藏，不会流出。

部份受害人起初抱着“有得玩、有钱收”心态参加，但亦有部份受害人因自拍露脸的自慰片给对方，而惨遭恐吓要胁，无奈到酒店房内拍下性虐片。有受害人事后忆述，房内早已预备大量道具，包括鸡蛋、车厘茄、皮鞭等进行变态拍摄，一旦退缩，阿希就立即恐吓找黑社会出手，受害人终被霸王硬上弓。

据知，主脑阿希每月会举办一次至两次拍摄活动，且每次设有不同主题，包括“射雕英雄传之棒打鸳鸯”、“新旧男神对决”、“牙刷之夜”等，但自称身在加拿大的阿希并不会亲身到场，而是预先订好两间酒店房，他们称之为“AB房”，“A房”用作拍摄，“B房”用作性交易。现场至少两名工作人员，一人负责设置脚架拍摄，另一人则负责接送演员。

每次拍摄均为两日一夜，相当紧凑，由下午2时取房后一直拍至午夜12时，每1小时至1.5小时为一节，每节最多4名演员。负责拍摄的工作人员会利用手机以通讯媒体Skype给阿希进行现场直播，阿希会担当导演隔空指导，例如指示演员表演床戏，内容涉及性虐，甚至要求演员玩3P、4P，更是假戏真做，过程相当变态。有演员事后透露，曾在拍摄过程中受伤。

部份环节会有嘉宾或观众在场观赏，原来他们可在拍摄过程中拣选心仪对象，只要向工作人暗中付款500至750元，在拍摄完毕后，被拣中的演员会被带到“B房”进行性交，如有不从，即被威胁公开性虐片，令演员最后无奈就范。如没有被选中的，在拍摄完后，由另一名工作人员分别送到大堂离开，以免演员之间有交流或联系。

有演员起初以为拍片“一笔清”，怎料，阿希会以手持性虐片做“武器”，迫令演员无止境拍摄。由于部份演员曾签合约，阿希更会以违约作威胁，要求天价赔钱“赎身”。事后有演员不忿被性侵，更有感自己被当成“鸭仔”卖淫，感到万般羞辱及污秽，要求退出，但不断收到阿希的讯息恐吓及勒索，及将其性虐片传予朋友、上司及家人，令他们惶恐度日。

记者几经追查，发现阿希掌握至少有300演员的“实名资料”，包括个人资料、身份证副本、电话号码、facebook或社交账户相片、住址、工作地点，以及他们露脸的自慰片和性虐片等，部份演员更是专业人士或公司高层。近日，记者更揭发有部份性虐片已流出，在多个社交网站及讨论区火速转载，记者与卖家接触，发现对方手上不但持有原片，更为部份演员设立个人相集，以“menu”形式供买家“点菜”，可选购裸照、冲凉片、自慰片或性虐片等等。

报道指，由于有部分受害人已到警署报案，报案人数相信将不断增加，他们希望警方能尽快破案，将主脑绳之于法，为受害人讨回公道之余，最重要是将他们从火海中拯救出来。报道引述专门处理刑事案件的律师陈惠源表示，“AB房”的操控者至少涉及14宗罪，当中包括至少7条性罪行，而受害人非自愿下被要求3P、4P，更是假戏真做，操控者可能已触犯俗称“鸡奸罪”的《未经同意下作出的肛交》，一经定罪，可判处终身监禁。

而大律师陆伟雄亦惊讶事件涉及多宗刑事罪行，包括勒索、恐吓、非法禁锢、非礼及导致卖淫等等，当中不少罪行相当严重，认为警方应该严正处理。由于涉案人士众多，他建议受害人考虑集体诉讼，尽快制止事件继续蔓延，以免再有更多人受害。