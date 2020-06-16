"三打白骨精"作文遭老师批不够正能量 10岁小学生坠楼身亡 家长要真相

中国一名小学生在校跳楼身亡，疑与老师不当批改作文有关，引发舆论高度关注。这名老师将学生作文改得通红，批评学生内容不够“正能量”；学童父亲则认为，这是女儿“可贵的独立思维”。报道称，这起事件的真相尚未完全明朗。

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据中央社今天报道称，中国小学生跳楼疑因作文被批不够正能量，家属要真相。这起事故发生在江苏省常州市河滨小学，5年级女学生缪可馨在4日下午3时15分坠楼。根据区政府组成的联合调查组12日通报，校方当场报警并将学童送医抢救，但学生仍不幸身亡。根据潇湘晨报，缪可馨的父亲事后看监视器发现，女儿当时气冲冲地跑出教室，一路就翻过栏杆坠楼。综合多方了解，女儿跳楼前，正上著语文课，她的作文簿被老师批改得一片红。

缪可馨这篇“‘三打白骨精’读后感”作文，许多用词生动的句子都被老师划掉，像是“唐僧师徒四人来到了白虎岭，大家又累又渴”、白骨精“左手提着青砂罐，右手提着绿瓷瓶，向唐僧走来”这些句子都被老师毫不留情地删除。但是作文的第一段、也是全篇唯一有错误的地方，是误指“西游记”是罗贯中所写，但其实是吴承恩的作品。然而，老师批改时却没有看出来。

缪可馨在这篇读后感中写道：“不要被表面的样子，虚情假意伪善的一面所蒙骗。在如今的社会里，有人表面看着善良，可内心确是阴暗的。他们会利用各种各样的卑鄙手段和阴谋诡计，来达到自己不可告人的目的”。这句话旁边，老师批注了一句，提醒要“传递正能量”。

该报道称，事件发生后，陆媒及网络舆论纷纷质疑这名老师的作为是否恰当，也希望探讨缪可馨跳楼的真实原因。

网传这名老师曾经对缪可馨搧耳光，但联合调查组的通报说：“未发现当天课堂中存在辱骂、殴打学生情况。公安部门通过现场勘查、查看监控录影和走访调查等工作，排除他杀”。

潇湘晨报今天刊出对缪可馨父亲的访问，被问到是否觉得孩子的作文是“负能量”。他表示，那是女儿从另一个角度去看事情。“作为孩子的爸爸，我为她感到骄傲，她这种独立思维还是蛮可贵的”。

据报道说，缪可馨的父亲说，自己就想搞清楚那两节语文课到底发生了什么。但是，批改作文的老师目前并未出面。缪父还不满，女儿坠楼30分钟后，校方才通知家长，以至于只能到殡仪馆见女儿遗容。此外，在家长的强烈要求下，校方和教育局的人很晚才到缪家拜访。

据中央社，这起事件的真相尚未完全明朗。除了“正能量教育”的价值观争议，还有匿名家长表示，出事的老师暑假在外办作文班，但缪可馨却没有报名该老师的作文班，而是去了其他教育机构上课，所以老师才会经常嘲讽打骂缪可馨，说她的作文有问题。