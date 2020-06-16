中印边境冲突致死伤 印防长即时向莫迪简报军情

印度与中国部队昨晚在拉达克发生暴力冲突导致死伤后，引起印度民间的愤怒，一些政治人物也要求采取报复。印度国防部长辛赫今天下午向印度总理莫迪简报边境对峙僵局的最新局势，并报告双方冲突后所采取的措施。中国部队昨晚在拉达克与印度部队冲突中，有多少人死伤，中国官方迄今没有说明。

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据中央社今天报道称，中印边境冲突造成死伤，印度政治人物要求报复。

据印度陆军发出声明证实，印度与中国部队昨晚在加万谷（Galwan Valley）发生暴力对峙事件，双方都有人员伤亡，印度方面有1名军官和2名士兵丧生。据印度军方消息人士说，包括死亡的上校军官和2名士兵都是被石头砸死，双方没有使用枪枝等武器。

印度斯坦时报（Hindustan Times）透露，印度国防部长辛赫（Rajnath Singh）针对此事召集国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）等军方高阶军官讨论当前局势，此外，外交部长苏杰生（S Jaishankar ）也出席这场会议。辛赫下午向印度总理莫迪简报边境对峙僵局的最新局势，并报告双方冲突后所采取的措施。

印度媒体报导，这是中国部队1975年在阿鲁纳查省（Arunachal Pradesh）伏击印度巡逻部队造成伤亡以来，印度部队与中国部队发生冲突的首起印度部队人员伤亡事件。此事引起印度民间的愤怒，许多印度网友推文批评中国，一些印度政治人物也要求报复。印度最大反对党国大党资深国会下院议员周德里（Adhir Ranjan Chowdhury）推文表示，印度的士兵和军官成为中国肆无忌惮“入侵”行动的受害者，“我们需要适当的报复、报复、报复”。

旁遮普省（Punjab）省长阿玛林德‧辛赫（Amarinder Singh）也推文说，印度政府是时候采取一些严厉措施了。每次印度这方送出软弱的信号，就让中国做出更加好战的回应。

中央社说，不过，中共党媒环球时报总编辑胡锡进则推文说，根据他的了解，中国部队在昨晚的加万谷冲突中有人员伤亡，呼吁印度不要妄自尊大，把中国的自我克制视为软弱，中国不想与印度发生冲突，但也不畏战。中国外交部发言人赵立坚则在北京的例行记者会答复媒体询问时呼吁印度，“不要采取单方面行动挑起事端”。赵立坚指控印度士兵违背中印共识，两次越过边境线，“挑衅和攻击中方人员，导致双方部队发生严重肢体冲突”。

该报道称，但对中国部队昨晚在拉达克与印度部队冲突中，有多少人死伤，中国官方迄今没有说明。有消息指出，中国有5名士兵在这场冲突中死亡，11人受伤，但这项消息未获官方证实。