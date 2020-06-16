中印边境冲突致死双方一级战备 专家指习近平强硬或不退让

中印边境今日突然传出爆发流血冲突，双方均有伤亡。有指，中方有5名解放军死亡，另外11人受伤，而印方则有不止3名军人被打死，包括一名营长，有关冲突令中印两国紧张关系推至1975年来的最恶劣情势。苹果日报今天引述学者指出，中印边境冲突一直存在，与两国边境界线模糊不清楚有莫大关系，但现阶段两国爆发大规模军事冲突，甚至战争的机会甚微。不过，亦有军事评论员担心，中国军委主席习近平一向奉行的“战狼”外交，这次解放军退让的空间可能不大。

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据苹果日报今天报道说，中印爆冲突，传解放军“寻仇”打死逾3印军。专家：习总强硬或不退让。

据该报道，香港智明研究所研究总监许桢对《苹果》表示，有关这次中印流血冲突，目前仍只限于网媒的报道，两国官方仍未有正式的公报，因此难以断定有关事件的严重性以及推断后续的发展。不过，许桢表示，中印的边境冲突一直存在，而近日出的这一轮冲突，最先是在网上发酵，有关中印军队发生打斗或冲突的短影及照片，不断在网上疯传，亦引起部份媒体的关注，但随后却有媒体发现当中不少所谓冲突的短影或照片，根本是两、三年前拍摄，亦即是旧闻，被两国的网民拿来炒作。

至于印度媒体为何突然对中印边境冲突产生这么大的趣兴，许桢指出，印度与中国在国力上始终仍存在一定的距离，印度处于较弱的一方，会对与中国之间的任何冲突或实力比拼较为敏感，再加上中印边境地区距离印度的核心利益区不算太远，几乎是无险可守，而中国则有青藏高原作天然缓冲区，因此一旦发生突然性事件，印度方面都会比中国有更大的反应。许桢强调，虽然两国前线部队在边境，难免会发生“擦枪走火”或出于自衞而爆发小规模冲突，但现阶段中印均没有理由或基于任何战略利益，要去将冲突升级。

岭南大学政治学系教授张泊汇，亦有相似看法，他对《苹果》表示，今次中印两军在边境的血腥冲突，应是个别偶发性事件，背后最主要原因是两国边境界线没有划分清楚，双方边境守军，在两国实际控制线之间的模糊地带相遇，因互相挑衅而积怨。张泊汇认为，两国高层明显不想边境冲突升级，过去的冲突多是拳头架，即使今次传出有人命伤亡，但相关报道均指，双方军队并没有动用枪械驳火，这相信是两国军方存在约束边境驻军使用武器的共识，但始终“山高皇帝远”，难以完全控制前线部队所有行动。事实上，中印两国都面对国内民族主义高涨的压力，任何一方不想类似的边境冲突升级，或演变成战争，预料双方很快会透过相关管道解决今次事件。

不过，军事评论员黄东向《苹果》分析指，相信自日前中国军人被印度军人打至头破血流求饶的短片流出后，当地中国士兵已想报仇，今次事件表明当地指挥官已压不住前线军队。现时5名中国士兵死亡，相信更令整个部队忍无可忍，若中国军队高层或国家领导人不出面调停，爆发战争不足为奇。他担心中国军委主席习近平一向奉行的“战狼”外交，本身亦依靠军队维稳，放任军队，中国退让的空间不大。

据黄东指出，双方军人都有死伤，相信双方军队都会进入一级战备状态。他特别提到，双方军官一直就冲突问题谈判，仍然发生致命冲突，可证明前线高级军官是无法安抚前线士兵，“前线士兵已谷住一团火需要发泄，剩低只是会否用火器攻击对方。”现时只能透过双方的外交及高层斡旋：“未来72小时将极为重要，主宰了中印未来的变化。”若中国不出面调停，战争不足为奇。

苹果日报说，黄东认为中国现时面临中美冷战、香港问题、台湾问题，北京再爆疫情，处处燃点火头，早已犯下兵家大忌。他特别指出，印度是邻近中国的一个军事强国，中印两国亦手握核武，事件的走向随时影响全球，故理论上中国应回避战争。但黄东认为军委主席习近平的“战狼”性格，“中国现在不是一个正常的状态”，习一直放任军队，亦同样依靠军队维稳，目前军队在边境正怒火中烧，相信中国可退让的机会比过往更低。他以香港为喻，中印争议不是大问题，但中国约2014年起在边境修桥筑路，挑衅印度，问题又没有完满解决，随时酿成严重的国际问题。

据苹果日报说，中印边境爆发自1975年以来最严重的流血冲突，双方军队均有死伤。解放军西部战区新闻发言人张水利大校，今晚就中印边防人员冲突事件发表声明，指昨晚发生的中印边境冲突，起因是印军违背承诺，再次越过实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡。英国《每日电邮》（The Telegraph）则引述印军消息指，冲突发生后，至少34名印度兵士失踪。

报道指，除了3名已被证实死亡的印度士兵外，还有34名印军在冲突后失踪，印方相信他们不是死亡，便是被中国解放车掳走，但有关消息仍未得到印度官方证实。

据该报道，对于解放军在冲突中死伤数字，中方亦讳莫如深。解放军西部战区新闻发言人张水利，在有关声明中，亦始终没有交代，解放军在事件究竟有多少人伤亡，只重申加勒万河谷地区主权历来属中国。他又谓：“印边防部队出尔反尔，严重违反两国有关边境问题协定协议，严重违反中印军长级会谈共识，严重损害两军关系和两国人民感情。我们要求印方严格约束一线部队，立即停止一切侵权挑衅行动，与中方相向而行，回到对话会谈解决分歧的正确轨道上来。”

但《环时》官方账号随后发文称，《环时》官方报道从未报道过中方的确切伤亡情况。王雯雯亦改口称：“我引用了印度的@NewsLineIFE关于发生在昨天的中印边界冲突，中国官方消息尚未确认人员伤亡。印度媒体说这是中方的官方消息是不专业的。”

苹果日报说，根据印度军方早前的声明，双方在冲突中都有人员受伤，目前双方高级军事官员正在开会以缓和局势。消息人士指出，这次冲突中没有人使用枪械射击，死者是被对方以石头木棍砸死的。