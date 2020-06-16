中印边境又开打首曝死亡 两军高层正急谈

中印两国近日关系紧张，印度军方周二（16日）证实，一名高级军官及两名士兵在拉达克地区与解放军冲突时阵亡；外媒消息则指，解放军方面5死11伤。据港媒说，中国外交部同日回应，印方周一（15日）越过了具有争议的边界，并攻击中方人员，引发双方冲突。据了解，这是自70年代以来，中印首次在边境冲突中出现军人死亡。

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据东网今天报道称，中印流血：昨晚冲突8死11伤，两军高层正紧急斡旋。

中印近期在边境爆发冲突。

中印两国近日关系紧张，印度军方周二（16日）证实，一名高级军官及两名士兵在拉达克地区与解放军冲突时阵亡。据了解，这是自70年代以来，中印首次在边境冲突中出现军人死亡。

据印度军方发声明表示，周一晚中印双方曾经发生激烈战斗，酿成伤亡，死者包括一名高级军官。报道指，这是中印双方近日在边境对峙以来，第一次出现人员伤亡。不过印度军方称，两国高级别军官正在会晤，以缓和局势，但没有做出进一步解释。

该报道称，中国外交部发言人赵立坚表示，印军周一两度越过边界并作出挑衅，还攻击中方人员，导致了双方边防人员爆发严重肢体冲突。中方敦促印方约束边境士兵，避免作出导致边境形势复杂化的单边行动。