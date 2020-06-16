中国公安部高层再度调整人事，主管经济犯罪、现年63岁的副部长孟庆丰卸任。孟庆丰曾在2015年中国股灾时率队进驻证监会，并负责“猎狐行动”，缉捕逃往海外的经济罪犯。在孟庆丰异动前，中国公安部近期受人瞩目的异动，是副部长孙力军因“涉嫌严重违纪违法”，4月间遭中共中纪委、中国国家监察委调查，5月8日被宣布免职。

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据中央社今天报道称，中国公安部高层又异动，副部长孟庆丰卸任。

消息指中国公安部高层再度调整人事，主管经济犯罪、现年63岁的副部长孟庆丰卸任。中国国务院今天发布任免国家工作人员消息，孟庆丰被免去公安部副部长职务，但他是否转任其他职务及未来动向，目前尚不明朗。

该报道综合陆媒消息，孟庆丰曾在浙江工作30多年，2009年进入公安部任职。2015年6月升任副部长后不久中国股市大跌，孟庆丰带队进驻证监会，会同清查恶意作空的线索。其后中国股市止跌回升，孟庆丰一战成名，被称为“股市救火队长”。此外，孟庆丰也是“猎狐行动”小组组长。新京报说，这是公安部于2014年启动的缉捕境外经济罪犯专案打击行动，截至2019年5月已派出600多个缉捕组，从120多个国家和地区捕获和遣返4300多名在逃境外经济犯罪嫌疑人，追赃人民币170余亿元。