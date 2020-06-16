中央党校副校长盛赞习近平与马列毛邓齐名

6月15日是中共总书记习近平的67岁生日，中央党校副校长何毅亭在学习时报上撰文盛赞“习思想”是“21世纪马克思主义”，并指任何力量都阻挡不了中国特色社会主义的发展壮大。学习时报是中共中央党校的机关报，14日下午，学习时报就透过微信公众号预告，隔天会刊发重要文章和重大报导。

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据中央社今天报道称，习近平67岁生日，智囊撰文盛赞与马列毛邓齐名。消息说，习近平重要智囊何毅亭15日在党报上撰文，盛赞“习思想”是“21世纪马克思主义”。据何毅亭在这篇文章中表示，马克思和恩格斯的学说是“19世纪马克思主义”，列宁主义、毛泽东思想、以邓小平理论为首创成果和基本内容的“中国特色社会主义理论”可称为“20世纪马克思主义”，而“习近平新时代中国特色社会主义思想”可称为“21世纪马克思主义”。

据文章称，这是中共对习思想历史定位的科学界定，也是第一次以“世纪”为尺度命名马克思主义中国化的最新成果。文章指，“习思想”之所以是“21世纪马克思主义”有3个条件：思想的研究对象，是“21世纪全球最伟大的中国样本”；理论价值是“为解决人类共同难题解决中国方案及智慧”；实践成效是“世界社会主义走向振兴的中流砥柱”。

2019冠状病毒疾病疫情爆发以来，外界关注习近平在党内地位是否依旧稳固。南华早报引述学习时报前副总编、现居美国的邓聿文指出，何毅亭的文章“是要告诉每个人，习近平一如既往地掌握权力”。

南京大学哲学系教授顾肃则认为，这篇文章是中共第19次全国代表大会后宣传运动的一环。以往每隔2到3个月就会发布新的宣传主题，而此时发表文章，说明多数政治机构在疫情趋缓后，已恢复往日议程。

何毅亭的文章还宣称，中国特色社会主义的巨大成功，谱写了社会主义500年来最精彩的一章，“社会主义确实比资本主义好。社会主义的胜利，中国特色社会主义的发展壮大，是任何力量都阻挡不了的”。南华早报引述中国社科院历史所研究员谢茂松表示，疫情可能给失败国家最后一击，也让崛起中的国家更新、修正自己。他指，疫情揭露中国崛起过程里的问题，并加快修正速度，在社会团结下，中国会更强大。

何毅亭被视为习近平的主要智囊之一。习近平2007年晋升为中共中央政治局常委，被视为“储君”，时任中共中央政策研究室副主任的何毅亭，便成为他的重要助手。习近平2012年就任总书记后，何毅亭也在隔年转任专门培养中共高阶干部的中央党校副校长一职。

近年来，何毅亭多次撰文阐述“习思想”的“八个明确”和“十四个坚持”等内涵，把习近平在党内的形象，几乎推升到和毛泽东、邓小平同等的地位。

据中央社说，中共现任领导人及各级党政官员的官方简历，出生资讯都只公开到年、月，不见具体的日期。有关习近平6月15日生日则是在多场外事活动当中，受到外国元首祝贺，推算而出。据香港凤凰卫视报导，时任中国国家副主席的习近平2010年6月访问老挝时，当局在6月16日举行午宴为习近平庆生。老挝方面表示，6月15日是习近平的生日，所以在隔天中午的欢迎午宴上准备了一个大蛋糕。习近平当时称，自己也觉得非常巧，因为他出生的时候就是农历端午节，而当天正好也是端午节。除此之外，印度总理莫迪2017年6月15日也曾在微博发文，向习近平送上生日祝福，并放上一张两人的合影。