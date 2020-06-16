中美妥协 互航每周增4班

据美国官方透露，美国和中国将允许双方每周各运营四班中美客运航班，两国在新冠疫情大流行期间因旅行限制措施而陷入的僵局有所缓和。达美航空下周恢复中国航线。美国联合航空公司(UAL.O)也已申请在6月恢复飞中国航班。

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据路透社消息，中美将允许双方每周各运营四班客运航班，达美航空下周恢复中国航线。

美国运输部周一表示，美国和中国将允许双方每周各运营四班中美客运航班，两国在新冠疫情大流行期间因旅行限制措施而陷入的僵局有所缓和。据美国运输部在声明中表示，将继续推动美中之间客运航班的全面恢复，这也可以帮助滞留美国的中国留学生回国。据美国运输部称。“在中国政府允许更多美国客运航班可以复航后，我们也将有对等举措。”

在中国政府批准后，达美航空(DAL.N)称将从下周开始恢复西雅图经首尔至上海的航班，并从7月开始恢复每周一班的西雅图和底特律直飞中国的航班。

路透社说，一名听取过相关简报的人士称，中国政府已经同意修改对飞中国航线的美国航司的部分要求，包括允许在航班离开中国前检测体温，而不是在飞行途中检测。

美国联合航空公司(UAL.O)也已申请在6月恢复飞中国航班。