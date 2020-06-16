俄顶尖声纳潜艇专家疑向中国卖机密 遭控叛国罪 中俄亦敌亦友?

消息传俄罗斯北极科学院院长、大连海事大学客座教授米季科（Valery Mitko）涉嫌向中国出售潜艇情报，被控叛国罪，一经定罪将面临最高20年监禁的刑期。米季科现年72岁，为国际知名的科学家，代表律师指他自2月起在家中被软禁，逮捕令已延长到10月10日。

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据香港经济日报今天报道称，俄罗斯顶尖科学家涉向中国售机密情报，被控叛国罪。

据该报道，《经济通通讯社16日专讯》引据俄罗斯媒体消息，俄罗斯著名科学家、北极科学院院长米特科（Valery Mitko），被俄罗斯检方指控向中国传递机密资讯，控以叛国罪。据俄媒引述消息称，米特科涉向中国提供有关声纳和探测潜艇方法的资讯。米特科否认指控，若罪成将面临长达20年的刑期。外媒分析，中俄与西方国家关系紧张之际，两国一直加深关系，但这次俄罗斯科学家面临间谍指控，突显两国竞争激烈、亦敌亦友的关系。

报道指，米特科的律师帕夫洛夫（Ivan Pavlov），米特科在今年2月以“间谍活动形式的叛国罪”被捕，并软禁在家；米特科否认指控，他将被软禁到10月10日。

帕夫洛夫表示，米特科被指控于2018年携带一份含有国家机密的文件到中国授课。他称，当事人所带的文件只包括学术与公开来源的资讯，没有国家机密，未将任何文件交给任何人，亦未有与中国情报部门人员见面。据了解，米特科早年在舰艇、潜艇和海军机构内服役，现时为圣彼得堡北极科学院院长。他于2016年开始担任大连海事大学的客座教授，最后一次去中国是在2018年。

该报道引述彭博指出，中俄与西方国家关系日趋紧张后，开始发展战略伙伴关系，但是学者面临间谍罪指控，凸显两国之间竞争之激烈。《华尔街日报》亦称，这是中俄“亦敌亦友”之脆弱关系的一个例子。