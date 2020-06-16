北京疫情复发或让三文鱼躺枪 先停进口 三文鱼股价多跌

由于担心三文鱼可能与北京新发地市场出现的新冠病毒感染有关，中国已暂停欧洲三文鱼进口，尽管专家表示，三文鱼本身不太可能携带新冠病毒。世界多国向中国出口三文鱼。中国官方指北京一市场三文鱼刀板查出新冠肺炎病毒，肯定源头是外地或外国，欧洲首当其冲被怀疑。但有专家表示，三文鱼本身不太可能携带新冠病毒。挪威食品安全局表示，没有证据表明鱼类可能感染新冠病毒。

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据路透社消息，中国暂停欧洲三文鱼进口，因怀疑北京疫情反弹与此有关。由于担心三文鱼可能与北京新发地市场出现的新冠病毒感染有关，中国已暂停欧洲三文鱼进口，尽管专家表示，三文鱼本身不太可能携带新冠病毒。此前中国国有媒体称，在北京新发地市场切割进口三文鱼的案板中检测到新冠病毒，成为最近出现的聚集性疫情的源头，引发人们担忧中国会出现第二波疫情。上述报导导致北京各大超市纷纷下架三文鱼。

路透社说，据在奥斯陆上市的三文鱼供应商Bakkafrost的首席执行官Regin Jacobsen透露，“现在我们不能向中国出口任何三文鱼，该市场已经关闭。”Norway Royal Salmon的销售和市场主管Stein Martinsen说，“我们已暂停对中国的所有销售，正在等待事态明朗化。”

新发地病毒基因测序发现来自欧洲方向。据英国诺丁汉大学传染病流行病学名誉教授Keith Neal表示，疫情与三文鱼的任何联系很可能是交叉污染的结果。“市场可能是很拥挤的地方，所以就像在武汉，(市场)助长了病毒的传播，”他称，鉴于病毒在全球传播，发现与欧洲有关并不令人惊讶。

据英国诺丁汉大学传染病流行病学名誉教授Keith Neal指，“中国把病毒传给了世界，又传回给他们的可能性很高且一直存在。发现一种在欧洲很普遍的毒株，可能是人们去欧洲旅行后返回中国时携带的。”

挪威食品安全局表示，没有证据表明鱼类可能感染新冠病毒。

到昨天中午，Norway Royal Salmon、总部在法罗群岛的Bakkafrost、以及挪威的Mowi和Salmar三文鱼生产商股价下跌3%-5%不等。Bakkafrost和Norway Royal Salmon都表示，其员工已经接受了新冠病毒检测，没有人检测结果呈阳性。Bakkafrost的数据显示，中国约占全球三文鱼需求的5%。

据路透社说，推广机构挪威海产局(Norwegian Seafood Council)表示，订单取消仅限于中国，并未影响其他市场。