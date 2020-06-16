北京疫情 小汤山医院或要做好准备重启

曾规模收治SARS及武汉新冠肺炎患者的北京小汤山医院，在北京疫情再起下是否重新启用，受到瞩目。北京清华长庚医院感染性疾病科主任林明贵今天说，目前虽暂不需要，但要做好随时启用的准备。

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据中央社今天报道称，北京疫情升温，专家指：小汤山医院要做好再启用准备。报道引述健康时报消息，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友表示，是否要再启用小汤山医院“得有预案，有备无患，宁可信其有，不可信其无”。

据吴尊友表示，乐观是建立在“充分准备、全面落实”的基础上，而不是盲目的乐观。且防控措施一点不能减弱，各项措施要更加严格，而且每一项措施必须落实得实实在在。

据该报道，2003年严重急性呼吸道症候群（SARS）在中国爆发且快速扩散，北京成为疫情重灾区。为此，官方选在北京小汤山设置集中收治SARS病患的超大型医院，成为小汤山医院。此后，小汤山医院长期作为低密度使用的康复医院。武汉新冠肺炎疫情爆发后，中国官方在武汉设置的火神山、雷神山医院，就是比照小汤山医院的模式设计、兴建及运作。到今年3月16日，为因应北京本地的疫情，小汤山医院再度确诊及疑似患者，直到4月28日结束，翌日全面关闭消毒，目前处于备用状态。