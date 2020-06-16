北京疫情20万人去过新发地 扩大战时状态大清查

北京市中共官员表示，5月30日以来曾前往疫情起源的新发地批发市场者，约有近20万人。目前全北京正安排以社区为单位的检测，以找出可能的感染者。

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据中央社今天报道称，20万人去过新发地，北京扩大战时状态展开清查。据该报道，北京市新冠肺炎疫情升高，防疫措施大举提升。其中，官方今天宣布全市进入“一级工作状态”，丰台、门头沟、大兴3区更进入“战时状态”；全市已有23个街道及乡镇被列为疫情中高风险区。

北京市中共官员并表示，经清查，5月30日以来曾前往疫情起源的新发地批发市场者，约有近20万人。目前全北京正安排以社区为单位的检测，以找出可能的感染者。此外，全市小区、村出入口今天起进入24小时值守状态。而新发地批发市场周边，以及受波及的玉泉东市场周边共21个小区，即日起进行封闭管理。

该报道综合中国媒体消息，北京市自11日出现与新发地市场有关的第1名确诊病例以来，到14日午夜12时止，确诊病例已累计激增到79例，且均属本土病例，震撼中国社会。在此之前，北京市曾标榜连续56天未再出现2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）本土病例。目前这79名确诊病例，全数集中在北京市地坛医院接受治疗。据官方资料，79例中有1例处于危重症状态，2例为重症状态，都在加护病房抢救中。其余76例则为普通及轻症状态。

中共北京市委组织部部务委员徐颖表示，北京市今天起全面提升社区防控措施，全市所有社区、村都进入一级工作状态，二级防控措施，三级应急响应，全数安排人员24小时值班，且恢复体温检测，并暂停开放文化、娱乐等室内活动场所。

据徐颖指出，自5月30日至今，曾前往新发地批发市场者多达近20万人。目前，北京正以社区为单位就近安排核酸检测，并进行居家观察，设法调查这近20万人的健康情况。