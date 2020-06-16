北京：中高风险街乡、新发地相关人员禁止出京

6月16日晚，北京举行新冠疫情防控第121场发布会。在这场新闻发布会上，北京市政府副秘书长陈蓓表示，二级响应下，要强化的措施包括：非必要不出京，确需离京的要持7日内核酸检测阴性证明。疫情迫全市中小学17日起停课；并停止开放篮球、排球、足球等团体性及对抗性运动项目；关闭文化娱乐场所以及地下空间健身场所等。法国记者表示，针对新冠肺炎疫情出现的新变化，北京市与时间展开了赛跑。

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新闻发布会上宣布，6月16日即时起北京突发公共卫生事件响应级别由三级提升至二级。

6月6日，京津冀三地同日将防控级别降为三级，当时除了湖北，各省份响应级别都降至三级及以下。

6月12日18时，在湖北省新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第109场新闻发布会上，湖北省副省长杨云彦宣布，6月13日零时起，湖北省突发公共卫生事件响应级别调整至三级。至此，全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团全部解除二级响应。

《国家突发公共卫生事件应急预案》规定，根据突发公共卫生事件性质、危害程度、涉及范围，突发公共卫生事件划分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

官方报道，一般来说，一级响应由国务院组织实施，各省级人民政府在国务院统一领导和指挥下组织协调省内应急处置工作。应急响应级别下调，表明疫情的范围、性质和危害程度有所降低，应对疫情的组织实施部门也随之下调。调整为二级响应，由省级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作；调整为三级响应，由市级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作；调整为四级响应，由县级人民政府领导和指挥本行政区域内的应急处置工作。上一级人民政府可根据实际情况给予下级人民政府指导和支持。