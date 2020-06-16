受疫情影响 北京出发的省际班线17日停运

6月16日，北京公联长途四惠站发通知称，受疫情影响，从17日起，暂停省际班线运营。北京六里桥长途汽车站及其它多个长途客运站均表示，明日起，大部分线路将停运。从首都机场出发的各条省际巴士线路，除燕郊线，其它均已暂停运营。

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北京省际客运信息网消息，6月16日，四惠站发布暂停营业的通知称，因北京市连续出现中共肺炎病例，自6月17日起，公联长途四惠站根据进站企业暂停班线车辆运营的申请，暂停省际班线运营；截止6月17日，公联长途四惠站所有线路均已停运，所以车站也暂停营业。

北京省级客运信息网还披露，6月17日、18日从北京出发的客运班线已经停运，主要包括从北京开往承德、沽源、灵丘等方向。

此前，6月13日，丰台区新发地市场周边的新发地长途客运站已停运。

新京报报导，六里桥长途汽车站表示，大部分线路将从6月17日起停运，今天（16日）只有少部分线路保持运营，其它多个长途客运站也表示部分线路已经停运。

报导还指，首都机场客运站消息，本来于6月16日开班的唐山班线，因疫情影响，延缓开线时间；赤峰、廊坊、保定班线也暂停营运，未恢复的班线继续暂停运营。

也就是说，截至目前，除了燕郊线仍在运营外，从首都机场出发的各条省际巴士线路均已暂停运营。

而大兴机场至唐山、廊坊班线停运；截至目前，大兴机场至保定班线仍在运营。