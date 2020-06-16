孟晚舟或寻到美国"把柄" 新提抗引渡

中国华为首席财务官(CFO)孟晚舟向加拿大一家法院提出新论据以反对被引渡至美国。孟晚舟2013年在香港对一名汇丰银行家的PPT演示被作为针对她的关键证据。孟晚舟的律师团队还表示，美国称汇丰向华为提供的9亿美元信贷便利，这笔交易根本不存在。中国外交部新闻发言人赵立坚将孟晚舟被逮捕指控是严重的政治事件。

广告 继续浏览后续

据路透社报道，华为CFO孟晚舟向加拿大法院提出新论据以反对被引渡。加拿大司法周一公布的法庭文件显示，华为首席财务官(CFO)孟晚舟向加拿大一家法院提出新论据以反对被引渡至美国。孟晚舟的律师团队称，美国向加拿大提交的证据“充满了故意和鲁莽的错误”，侵犯了孟晚舟的权利。

加拿大于2018年12月1日在美国的要求下逮捕孟晚舟。她被指控银行欺诈，以及在华为的伊朗业务问题上误导汇丰控股。孟晚舟是华为创办人任正非的女儿。逮捕孟晚舟令中国与美国和加拿大的关系变得紧张。

据该报道，孟晚舟2013年在香港对一名汇丰银行家的PPT演示被作为针对她的关键证据。在这次演示中，孟晚舟称，在伊朗运营的Skycom Tech Co Ltd是“华为的业务伙伴”，而美国称该公司是华为的非正式子公司。孟晚舟的律师辩称，检方忽略了孟晚舟在演示中就华为在伊朗业务运营的关键披露，Skycom在伊朗就销售和服务与华为展开合作。律师称，如果不披露这些信息，美国对该PPT演示的总结存在“严重误导”。

据该报道，孟晚舟的律师还指出，该案称只有“低级别”汇丰员工知道华为和Skycom的关系。孟晚舟的律师称，汇丰管理层不知道二者的关系令人难以置信，因为华为是汇丰的最大客户之一。她的律师团队还表示，美国称汇丰向华为提供的9亿美元信贷便利，这笔交易根本不存在。此外，律师团队称，这笔信贷资金华为从未提取，并于2017年6月取消。

不列颠哥伦比亚省高等法院法官Heather Holmes周一在案例会议中表示，她希望全面了解美国这起案件，然后再考虑孟晚舟提出的她在被捕时权利受到侵犯。

路透社说，美国检方发言人未予置评。加拿大司法部长发言人也未置评，因该案仍待法庭审理。

据汇丰发言人Rob Sherman表示，“我们不是此案的当事方，因此我们不适合对任何特定证据发表评论。”

据该报道，上周五公布的法院文件显示，在加拿大应美国引渡要求、在温哥华逮捕华为创办人任正非的女儿孟晚舟之前，加拿大的情报机构就已经发出警告，称此举将激起全球冲击波，并严重影响与中国间的关系。中国外交部新闻发言人赵立坚周一回应称，孟晚舟事件充分暴露了美国蓄意打压中国高技术企业和华为的政治图谋，加拿大扮演了美方“帮凶”的角色。