彭佩奥杨洁篪明夏威夷会面 中国官媒不再厉批美国

有媒体称，美国国务卿蓬佩奥将与中共中央政治局委员杨洁篪6月17日星期三在夏威夷举行会议。美中两国早前因新冠病毒疫情而进行了长达数月的“口水战”。美国指责中国应对疫情不力导致病毒蔓延；中国则不断强硬宣传“新冠病毒起源美国”论。据自由亚洲说，值得注意的是，中国官媒“人民网”稍早一改“画风”，发表钟声署名文章，强调“即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流”，认为“中美交往具有深厚的社会基础”。

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据自由亚洲报道，美中高级官员会晤前中国官媒舆论大反转。

美中高级别官员即将举行会晤的消息，近期日渐升温。但在美中两国针对贸易、知识产权、军事、人权等议题争锋相对的背景下，这场会晤能否迎来双边关系的“柳暗花明”，备受关注。美国《政治》新闻网站（Politico）日前引述消息人士披露，美国国务卿即蓬佩奥将与中共中央政治局委员杨洁篪在夏威夷举行会晤。美方正在“悄悄”制定计划，有关安排尚未最终确定，两国官方没有证实，也没有否认。

据该报道，自美中贸易战爆发后，两国在科技、军事、人权等各领域的摩擦不断扩大，新冠病毒疫情更使双方关系雪上加霜。美国国会提出多项与疫情、香港有关议案。有鉴于此，这次的美中会谈由谁发起；到底要谈什么；美中关系是否会出现拐点，都成为外界关注的焦点。

美中两国早前因新冠病毒疫情而进行了长达数月的“口水战”。美国指责中国应对疫情不力导致病毒蔓延；中国则不断强硬宣传“新冠病毒起源美国”论。值得注意的是，中国官媒“人民网”稍早一改“画风”，发表钟声署名文章，强调“即便美国一些政客执意要为中美关系制造麻烦，也改变不了两国人民友好交往的潮流”，认为“中美交往具有深厚的社会基础”。

据自由亚洲说，美国国务卿蓬佩奥与杨洁篪见面的消息传出后，蓬佩奥在周日出席一场活动时，再次公开指责中国共产党对自由世界的生活方式带来威胁，并呼吁其它国家对此保持警觉。蓬佩奥自上任以来，长期公开批评中国的人权状况，早前更频频为香港发声。中国官方一直视蓬佩奥为“眼中钉”，还形容他为“人类公敌”。