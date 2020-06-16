新冠肺炎中国新报40例北京又累增106例

中国国家卫生健康委员今天公布，6月15日全国报告新增确诊病例40例，其中本土病例32例中，北京27例，最近五日累计确诊病例数已达到106例。

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据路透社今天消息，6月15日中国大陆新增新冠肺炎确诊病例40例，北京新增27例本土近五日累计106例。

根据中国国家卫生健康委员周二公布，6月15日0-24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例40例，其中境外输入病例8例（上海3例，广东3例，内蒙古1例，辽宁1例）；本土病例32例中，北京27例，最近五日累计确诊病例数已达到106例，其他为河北4例，四川1例，当日无新增死亡病例；新增疑似病例3例，其中境外输入病例1例（在上海），本土病例2例（均在北京）。

截至6月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例210例（其中重症病例5例），累计治愈出院病例78,377例，累计死亡病例4,634例，累计报告确诊病例83,221例，现有疑似病例4例。累计追踪到密切接触者753,836人，尚在医学观察的密切接触者4,340人。

据路透社，累计收到香港1,112例（出院1067例，死亡4例），澳门45例（出院45例）。