港版国安法或7月初通过

据香港媒体今天透露，港区国安法何时立法生效？各方高度关注。知情者透露，由于内地实行大陆法，与香港的普通法不同，中央需解决的技术工夫较原本估计多，全国人大常委会或7月初才通过立法。

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据香港经济日报今天指，国安法做“镶钢牙老虎” 或7月初通过。

港区国安法何时立法生效？知情者透露，全国人大常委会或7月初才通过立法。据中央社引述消息说并争取在香港立法会9月6日选举前实施。该报道引述消息指出，7月初才通过“港版国安法”已较外界预期晚，但中国全国人民代表大会常务委员会通过相关法律的期限是香港立法会提名期，即7月18日至31日。

消息称，人大常委会为立法设定期限，是要在立法会选举前，“港版国安法”可以正式刊宪立法，带来“震慑”效果。鉴于“港版国安法”极具争议性，北京中央希望在法律出炉前，尽可能没有漏洞，否则有机会带来更大动荡，最终事倍功半。

香港经济日报引述消息人士说，北京方面认为，在中国和美国的角力下，“港版国安法”必须成为“镶钢牙的老虎”，以便向美国和台湾表达维护领土完整的决心。

港府上周公布，下届立法会选举预定9月6日举行，提名期由7月18日至31日。

本届立法会于2016年底选出，当年选举管理委员会在选前新增要求参选人填写一份声明确认书，当中列明参选人须拥护基本法一些规定，包括“香港特区是中华人民共和国不可分离的部分”。其后，选举主任依据确认书指部分泛民主派参选人不符合要求而取消他们的参选资格。

中央社引据报道称，目前外界关注“港版国安法”执行后，是否会成为选举主任取消立法会参选人资格的新规。