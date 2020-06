美众院共和党公布首份新冠病毒调查报告 指控中国隐匿疫情

美国国会众议院外交事务委员会共和党人针对新冠病毒起源及爆发过程公布阶段性的初步调查报告,内容按照时间线详细列举自2019年12月底以来有关新冠病毒疫情的重要事件,并说明中国共产党政府如何隐匿新冠病毒疾病(Covid-19)信息以及世界卫生组织在其中所扮演的角色和功能。报告呼吁对中共早期隐瞒疫情的行为展开国际调查,并要求世卫组织总干事辞职。

众议院外交事务委员会首席共和党成员麦考尔(Rep. Michael McCaul, R-TX)为众议院中国工作组主席。他所率领的调查小组星期一(6月15日)发表了《关于Covid-19全球大流行病起源包括中共与世卫组织角色问题的少数党中期报告》(The Interim Minority Report on Origins of COVID-19 Global Pandemic including the Roles of the CCP and WHO)。

据来自德克萨斯州的麦考尔众议员在声明中说。“几个月来的调查清晰地显现,中国共产党对新冠病毒、特别是在疫情爆发初期时的掩盖,在让原本可能是一场地方流行病转变为一场全球大流行病的过程中起了重大作用。”

这项初步调查结果可被视为是美国议员们呼吁就新冠病毒疫情大流行病展开调查以来由国会方面出台的首份官方报告。作为持续进行的调查工作的一部分,这份长达50页的中期报告侧重于新冠病毒大流行早期阶段,也就是2020年1月23日前世界卫生组织宣布新冠病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件之前所发生的相关事件。

美国之音说,报告显示中国从未正式向世卫组织通报疫情。

报告首先提到,中国当局确认的最早病例可追溯至2019年11月17日,随后几周,每天都出现1至5例的新病例报告。2019年12月16日,一名65岁男子因发烧和肺部感染被送往武汉市中心医院,在使用抗生素和抗流感药物后,这名男子的病情没有出现好转。后来发现这名男子在武汉华南海鲜市场工作。报告说,在接下来的数天内,武汉各地医院开始出现数十例类似症状的疾病。截止12月20日为止,感染人数达到至少60人,其中包括在华南海鲜市场工作的人的家属,这些亲属与市场工作的人有密切接触但本身并未直接接触市场。报告指出,这显示为病毒人传人的早期迹象。

12月25日为止,武汉两间不同医院的医护人员在感染病毒后接受隔离治疗。报告提到,这是病毒人传人的第二个明确迹象。

报告指出,12月27日,武汉的医院和卫生官员收到当地一家处理病患样本的实验室通知,称这种疾病是由一种新的冠状病毒株所引起的,而这种冠状病毒的基因与导致2003年SARS大流行的病毒株相似度高达87%。

报告接着说,三天后,武汉市中心医院急诊科医生艾芬收到了实验室的检测结果,确认为“SARS冠状病毒”。于是艾芬医生通知医院主管,并将报告结果提供给医院的公共卫生部。

报告说,在同一家医院任职的李文亮医生得知消息后,在微信群组中告知友人“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS。”

12月31日,中国媒体关于爆发非典肺炎的报道开始出现在网上。其中一篇报道的机器翻译被全球电子新兴传染病疫情通报系统Pro-MED侦测到。

据报告指出,根据世卫组织紧急项目执行主任瑞恩医生(Dr. Michael Ryan)的说法,这则出现在全球电子新兴传染病疫情通报系统Pro-MED的通知是世界卫生组织得知武汉疫情爆发的信息来源。世卫组织日内瓦总部随后指示该组织中国办事处寻求中国政府协助对有关信息进行核实。

报告继续指出,尽管中国公开声称有向世卫组织及时通报了疫情,但中国政府实际上从未正式向世界卫生组织通报武汉爆发的疫情,也未在疫情初期向世卫组织提供相关信息,这已违反了世卫组织的《国际卫生条例》。

根据《国际卫生条例》,各国必须向世卫组织报告本国内新出现的疾病。

报告指责世卫组织忽视病毒人传人警告、延缓宣布国际关注突发公卫事件。

根据众议院共和党人公布的这份调查报告,世卫组织一直到今年1月4日才公布其对武汉爆发疫情所掌握的资讯。同一天,香港大学感染及传染病中心总监何柏良也公开警示,病毒在人际间传播的可能性很高。不过,近10天后,直到1月13日泰国出现首宗中国境外确诊病例,世界卫生组织才表示“有可能存在有限的人传人……但现在非常清楚的是,我们没有看到持续的人传人。”世卫组织官方推特更在同一天说,“中国当局没有发现明确证据显示病毒会人传人。”

据该报道,国会共和党人的报告还发现,1月20和21日,世卫组织在中国当地的办事处和西太平洋区域办事处赴武汉进行了实地考察。两天的访问结束后,世卫组织总干事谭德塞博士(Dr. Tedros Adhanom)最后决定不宣布疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”,并称“这是中国的紧急情况,但尚未成为全球卫生紧急情况。目前,没有证据表明在中国以外的地方存在人传人现象。”

报告说,随后几天,法国、澳大利亚和加拿大陆续传出首起病例。1月28日,世卫组织总干事谭德塞到北京进行访问,并赞扬中国共产党对疫情的处理,称“中国展现出透明度,包括分享病毒数据和基因序列。”但是报告指出,来自中国的有关病毒信息并非公开讲话,是由一名中国研究人员在网上泄漏后而流传开来。这名研究人员也随后遭到惩罚。

两天后,1月30日,谭德塞才召开紧急会议,宣布新冠病毒疫情为“国际关注的突发公共卫生事件”。此时,全球已有近1万个确诊病例,其中包括83起分布在18个中国以外的国家。

美国之音说,美国也在1月30日这一天确认了第一宗人传人的病例。

报告还提到了武汉病毒研究所所引发的安全疑虑。报告说,虽然武汉病毒研究所在许多关于新冠肺炎起源的讨论中时常被提及,但科学界和情报界目前的广泛共识是,新冠病毒的起源属于自然产生。

不过,报告说,没有“零号病人”的流行病学数据和实验室样本被销毁等问题,让研究人员可能永远无法得知病毒的鹊起源头。报告建议,谨慎的做法是针对武汉病毒研究所目前已知的情况,包括其20个实验室进行病毒研究。

随着武汉病毒研究所成为新闻焦点的同时,有关这间实验室的安全规范和标准也引起各界质疑。据报道,2018年美国国务院发过至少两封有关武汉病毒研究所担忧的电报。这两封电报分别来自美国驻北京大使馆和武汉总领事馆的国务院人员,重点均与武汉病毒研究所的安全和管理是否严谨相关。

众议院共和党人公布的报告提到,长期研究蝙蝠和冠状病毒的武汉病毒所研究员石正丽也曾提及对实验室安全的担忧。报告引述石正丽在一次采访中讲述她是如何重新检查自己实验室多年来的记录,以检查材料是否有处理不当的。她还将收集到的冠状病毒样本与导致新冠病毒疫情的萨斯病毒样本进行了比对。报告提到,石正丽表示,在完成审查后并未能找到对应匹配结果后,她感到松了一口气。

据报告说,“有鉴于中国共产党拒绝分享武汉病毒研究所和中国其他地方的样本,国际社会也无从对石正丽的说辞进行核查。”

报告表示,虽然目前仍无法证明正在进行的大流行病是否为实验室流出(意外或非意外)的结果,但石正丽曾对于实验室的安全问题有所质疑这件事本身就令人感到担忧。

据报告尾声提出三点建议,包括撤换世界卫生组织领导人、针对中国共产党在大流行爆发初期隐匿信息的行为展开国际调查以及改革《国际卫生条例》。