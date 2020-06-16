美国又允许美企与华为在5G标准设置方面合作

美国官方消息说，美国将修改对美国企业与中国华为展开生意往来的禁令，允许他们在下一代5G网络标准设置方面与华为合作。美国的立场改变，引发议论。有评论说，美国酝酿让美国企业更好与中国企业竞争。

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据路透社报道称，美国周一表示将修改对美国企业与中国华为展开生意往来的禁令，允许他们在下一代5G网络标准设置方面与华为合作。路透社援引消息人士称，美国商务部和其他部门签署了这项规则修改，等待在联邦公报中发布。该规定最早将于周二发表。美国商务部长罗斯在声明中向路透社证实，该部门正在采取行动。

据美国商务部长罗斯说，“美国不会放弃全球创新领导者的地位，”罗斯称，“商务部致力于通过鼓励美国业者全面采用和提倡美国技术成为国际标准，来保护美国国家安全和对外政策利益。”

商务部于周一稍晚公布了这一举措，指出美国参与标准制定“影响到5G、自动驾驶汽车、人工智能和其他尖端技术的未来。”

在电信产业，5G网络料将支持从高速视频传输到自动驾驶汽车等方方面面的设备。

路透社说，华为发言人Michelle Zhou未立即置评。

去年，美国商务部将华为列入所谓的“实体清单”，以国家安全为由限制向该公司出售美国商品和技术。业界及政府官员表示，这项规则调整不应被视为美国反对华为的决心有所减弱。他们称，把华为列入实体名单一事使美国在标准设置方面居于劣势。而标准制定是各家企业产品开发规格的依循，以便使不同厂商生产的设备能够一起运作。由于美国企业不确定当局允许他们分享何种技术或者讯息，所以一些美企的工程师减少参与标准制定，这反而使华为拥有更大话语权。

一位听取简报的人士说，这项新规是为了回应美国企业和议员的相关疑虑。