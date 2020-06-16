蓬杨周三密谈前美媒讽刺习近平吞噬香港当生日蛋糕

美国CNN有线新闻网络以及路透社相继报道，美国国务卿蓬佩奥与中共中央外事办主任杨洁篪将在夏威夷举行会谈。路透社的报道指，两人的会谈将在美东时间星期三举行，蓬佩奥则在星期二动身离开华盛顿前赴夏威夷。

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在此同时，美国新闻周刊（Newsweek）今期趁着中共总书记习近平庆生，封面以漫画方式讽刺习大口吞噬香港作为他的庆生蛋糕（见图）。

有关今次蓬、杨会谈的报道，CNN指，双方将讨论多项议题，会谈可能在希卡姆空军基地（Hickham AFB）举行。消息指，蓬佩奥只会逗留24小时。消息人士没有透露蓬佩奥将会见哪些中国官员，亦没计划带记者随行，美国国务院拒绝评论有关报道。

路透社的报道则引述一名外交界人士指出，蓬佩奥将在本周在夏威夷的希卡姆基地与一支中国代表团进行磋商，讨论双边所关注的议题。

报道又指，这是蓬佩奥与杨洁篪在4月15日通电话讨论新冠状病毒疫情之后，两人首次已知的接触。消息来源指双方将讨论疫情、军售、贸易、香港、北韩以及双方最近互逐记者出境的问题。

在此同时，昨日适逢是中国领导人习近平的生日，央视联播并没有提到习生日，但中共中央党校机关报学习时报则以“习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义”为题，全面吹捧习近平，认为习“为解决人类面临的共同难题提供了中国方案”。

然而在美国最新一期的新闻周刊则大肆“赠庆”，封面以“香港已死”为题，副题是“北京狼吞虎咽领土上的自由，下一个地方是谁？”并配以一张习在餐桌上切割及进食香港的漫画。内文以14版探讨一国两制及港版国安法，直斥在习极权下“无人可向北京说不”，导致香港死亡。

新闻周刊内文的插图显示，习近平在吞噬了香港这块生日蛋糕，餐桌旁边的碟子上插了一根中华民国青天白日的旗帜，意思是今日中共把香港吞了下肚之后，下一个就会轮到台湾，而台湾旁边的碟子因为被盖子罩住，北京下一个吞噬的目标是谁，读者只能自行猜测了。