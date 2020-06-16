面对推迟首站竞选集会的建议，特朗普扬言要将集会规模扩大三倍

美国总统特朗普不顾多方呼吁，坚持在本周末-6月20日举行首场竞选集会，集会地点为俄克拉荷马州的塔尔萨。由于美国新冠疫情局势尚不稳定，塔尔萨市卫生部门负责人及媒体纷纷强烈要求特朗普推迟竞选集会。然而，美国总统却在白宫向记者表示：目前集会地点共有2万2千个座位，但还可以考虑同时利用附近可容纳4万人的会议厅。

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俄克拉荷马州第二大报纸《塔尔萨世界报》 （Tulsa World）周一发表社评指出：鉴于疫情现状，在一个封闭场所集会带来的健康风险极大。现在不是举行集会的合适时间，塔尔萨也不是特朗普召集集会的合适地点。

据报道，俄克拉荷马州和塔尔萨市虽然已恢复了商业运作，但新冠病毒仍在继续传播。至上周六，俄克拉荷马州共有 8千多人感染，其中225人为当天24小时之内的感染人数，创下该州新纪录。

总统竞选团队告知所有参加集会人员，必须签署一份声明，表示：如果在集会期间感染病毒，将放弃追究责任、不予任何指控。

特朗普在俄克拉荷马州的这次首场竞选集会，原本预定于本月19日举行，但是6月19日为废除奴隶制纪念日。为了表示对此一日期及其所具有的象征意义的尊重，美国总统决定将集会日期推迟一天。

然而，在经历了乔治-弗洛伊德在警察暴力执法事件中死亡、以及随后引发的大规模的反种族歧视、反警察暴力的示威游行之后，选择在塔尔萨召集首战竞选集会本身，就可被视为一种挑衅行为。因为塔尔萨曾在1921年成为美国历史上最严重的种族骚乱的发生地。

当地媒体担心：特朗普的到来极有可能引发抗议游行，而示威活动则有可能引发暴力。