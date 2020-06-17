与中国关系恶化 澳大利亚寻求其它市场出口产品

澳大利亚贸易部长伯明翰今天表示，澳大利亚正在积极寻求使其出口市场多元化。据他指出，北京在外交争端中采取的措施将损害本国农民以及中国的消费者和生产者。此前有消息说，澳大利亚有评论指，实际上是中国需要澳大利亚的高质量贸易产品。

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据路透社今天报道称，中澳陷入外交争端，澳洲寻求中国以外的贸易出路。

澳洲贸易部长伯明翰(Simon Birmingham)周三表示，澳洲正在积极寻求使其出口市场多元化。伯明翰在堪培拉记者俱乐部表示，澳洲政府今年想与英国和欧盟达成自由贸易协定，并强调欧盟已经是澳洲的第三大贸易伙伴。

路透社说，中国是澳洲最大的贸易伙伴，去年的双边贸易额达2,350亿澳元(1,620亿美元)。

据伯明翰说，五分之一的澳洲就业岗位依赖贸易，澳洲将寻求扩充选项。澳洲可能认为存在与欧洲开展清洁能源合作的潜力，并与日本和韩国达成了氢出口协议。

中国最近对澳大利亚大麦征收了倾销关税，暂停了部分牛肉进口，并建议中国留学生和游客切勿前往澳大利亚旅游，因对华人和亚裔的种族歧视言行和暴力行为现象明显上升。

该报道称，伯明翰称令人失望的是到目前为止，他一直未能就这一系列贸易措施与中国有关方面交谈。目前澳洲正推动对新冠病毒疫情源头及扩散进行所谓“国际独立调查”，中国国营媒体将此事与连串贸易措施兜在一起。伯明翰指出，中国大麦关税将导致澳洲农民损失3.3亿澳元的市场准入，但给中国生产商带来的潜在成本恐达到36亿澳元，因为啤酒制造商无法取得他们需要的澳洲原料。据伯明翰表示，澳洲和中国“共享世界上同样充满活力的地区”，澳洲希望建立积极的关系。