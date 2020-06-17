中印边境染血 央视播解放军实战演习或更向国人秀肌肉

中国与印度军队15日发生冲突酿成双方死伤后，央视今天刻意播放共军西藏军区先前进行实战演训的画面，被认为有警告印度及安抚民众议论的意图。然而，央视并未说明这项训练是在何时举行。

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据中央社今天报道称，中印冲突酿死伤后，央视播出共军演训画面秀肌肉。

消息称，中国与印度军队15日发生冲突酿成双方死伤后，央视17日刻意播放共军西藏军区先前进行实战演训的画面。根据央视画面，中共解放军西藏军区某一合成旅在海拔4700多公尺的念青唐古拉山脉南麓，联合多个兵种的人力与装备，举行实战演习。官方媒体形容，这是中共解放军“全方位锤炼高原部队联合作战能力”。

据这一合成旅旅长张家林在受访时说，参演各兵种克服恶劣环境影响“并肩作战，空、地密切协同”，采取“全域联合打击、立体突入夺控”战法，运用弹炮结合精准狙杀、无人平台察打一体的打法，让演训“走深走实，为完成多样化的使命任务打下了坚实基础”。稍早，西藏军区官方微信公众号“高原战士”16日也发布，西藏军区某旅日前在海拔4000多公尺地域进行一场实战化演练，旨在“全面锤炼部队复杂环境条件下的打赢制胜能力”。还指参演装备有不少是首次列装高原部队，且首次进行高原条件下的实弹射击。

央视说，这场实战化演练是“全要素演练”，有防空、反装甲、炮兵、坦克、机械化步兵、侦察兵等部队参加演练，新装备的15式坦克，红箭10反坦克导弹、11式火箭炮、07A型自行火炮同步亮相。

据中央社，上述这2项演训的消息，都是在中印军队15日晚间爆发激烈冲突后发出，特别是央视选在印度媒体报导印军有20人死亡、解放军有43人死亡及重伤之后播出，除有警告印度的意味，更被认为有安抚民众议论“解放军为何伤亡如此之多”的意味。然而，有中国网友认为，上述2项演训，媒体和军方都没有提到是在何时举行，因此不排除是拿先前举行过的演训，作为画面素材。