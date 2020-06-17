中印边境烽烟 习近平与莫迪沉默 印急催莫迪表态压力巨大

中国与印度在边界爆发冲突，造成至少20名印度士兵丧生后，印度举国上下急切等待总理莫迪对此事的回应，印度媒体充斥愤怒情绪，莫迪的政坛对手强力抨击他的沉默态度。这是莫迪自2014年上台以来最大的外交政策挑战，而过去一天要求采取行动的呼声越来越高。中国今天说，事件责任不在中国一方。

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据路透社今天报道称，中印边界爆发流血冲突，印度总理莫迪面临明确表态的巨大压力。印度举国上下急切等待总理莫迪对此事的回应，印度媒体充斥愤怒情绪，莫迪的政坛对手强力抨击他的沉默态度。

据中国外交部证实，周一在两国有争议的喜马拉雅边界，双方边防人员发生“严重肢体冲突”。

根据印度官员表示，在加勒万河谷的冲突过程中并未开火，但印度士兵遭到棍棒及石块攻击。

印度外交部表示双方都有人员伤亡，但中国迄今尚未透露任何伤亡情况。

路透社说，周二晚些时候，莫迪与国防部长、外交部长和军事首脑召开会议，但他还没有就这场1967年以来最严重的冲突发表公开讲话。

这是莫迪自2014年上台以来最大的外交政策挑战，而过去一天要求采取行动的呼声越来越高。

据中国外交部今天周三表示，此次事件发生在实控线中方一侧，责任不在中方，中方已向印方提出强烈抗议和严正交涉，郑重要求印方不得越线活动或者挑衅滋事。并称中印双方将通过外交和军事渠道就解决有关问题进行密切沟通。