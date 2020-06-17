中印边境谁入侵谁打死人? 北京与新德里互责

印度外交部周二表示，中印在两国有争议的边界发生的、导致三名印度军官和士兵死亡的冲突，是北京方面试图“单方面改变边界现状”的结果。但是，中国西部战区新闻发言人张水利大校周二晚间就中国印度边防冲突表示，中方要求印方严格约束一线部队，立即停止一切侵权挑衅行动，与中方相向而行，回到对话会谈解决分歧的正确轨道上来。

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据路透社报道称，中国西部战区发言人称中方要求印度严格约束一线部队，立即停止一切挑衅行动。中国中央军委机关报《解放军报》官方微博援引张水利就中印边防人员位加勒万河谷地区冲突对外发表的声明称，6月15日晚，在中印边境加勒万河谷地区，"印军违背承诺，再次越过实控线非法活动，蓄意发动挑衅攻击，引发双方激烈肢体冲突，造成人员伤亡"。

据张水利指出，“加勒万河谷地区主权历来属我。印边防部队出尔反尔，严重违反两国有关边境问题协定协议，严重违反中印军长级会谈共识”。

中印在喜马拉雅山脉西部的加勒万河谷(Galwan valley)处于对峙状态已有数周时间，双方均指责对方非法越界。印度军方周二表示，中印在两国有争议的边界发生一场激烈冲突，造成印度一名军官及两名士兵丧生，双方均有伤亡， "双方高级别军官目前正在当地会晤以缓和局势。”

中国外交部周二呼吁印度不要采取单方面行动，挑起事端。

印度外交部则称中国试图单方面改变双方有争议边界的现状。据印度外交部官方发言人Anurag Sriastava在一份声明中表示，如果中国遵循此前达成的缓和紧张局势的协议，双方遭受的伤亡本可避免。

据印度军方周二表示，20名印度士兵在与中国军队在一个有争议的边界地点发生的冲突中丧生。

据路透社指，这是53年来中印这两个拥有核武器的邻国之间第一次发生导致伤亡的冲突。两国在喜马拉雅山脉西部处于对峙状态已经有数周时间，但之前并未出现伤亡。