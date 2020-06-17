中印边境 解放军可数小时内投送数千伞兵

经过几轮谈判之后，中印边境再次发生冲突。消息称，双方多名士兵在6月15日的冲突中死亡。对此，中国军方媒体次日在头版刊发了一则重要消息，引发了外界关注。解放军报称，几千名伞兵、数百台装备和战训物资数小时内就完成了机动转场。

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据香港01 今天报道说，中印冲突两军多人伤亡，解放军报指：可数小时内投送数千伞兵。

《解放军报》6月16日头版刊发《空地同步 奔赴高原》一文。文章透露，前不久，空降兵某旅依托社会运力资源，通过民航、铁路、物流等多种方式，将人员物资和武器装备整建制投送至数千公里外的高原驻训场，检验了部队跨区兵力投送新模式。几千名伞兵、数百台装备和战训物资数小时内就完成了机动转场。报道指出，以往部队组织机动转场，多采取摩托化机动和铁路输送相结合的方式，实施整建制兵力投送需多梯队多批次数天时间才能完成输送，一定程度上影响了兵力投送效率，不利于部队快速跨域机动和短时间内形成作战能力。

据该报道，事实上，解放军此前已经意识到军地联合在兵力机动方面的重要作用，并已经在该领域有所尝试。

2019年9月，《中国国防报》披露，空军与5间地方物流公司签署《军民融合战略合作协议》。2018年10月，《解放军报》刊文指出，西部战区空军驻训部队与高原机场航站建立协作机制，初步实现了军地保障信息利用一体化、保障力量运用一体化。按照这一模式，军地携手完成了边境空中封锁、高原陌生地域实弹实投等重大保障任务。

据该报道称，值得注意的是，关于近期解放军空降兵整建制、远距离、短时间机动投送的新闻，中方军媒这些天密集披露。此前5月底，中国空军新闻网转载刊发消息称，空降兵某旅几小时内将人员物资和武器装备投送至数千公里外的西北高原某地域，部队整建制抵达时间较以往明显缩短。6月7日，《解放军报》微博转载播发中国央视军事视频《从湖北出发！空军整建制兵力投送》，视频披露了整个投送过程。此外，解放军西藏军区近期还在高原密集组织演训，涉及多个军兵种、涵盖多领域科目。

香港01说，据了解，今次中印边境冲突中，印度一方至少有20人死亡，与此同时中国一方亦有不少伤亡。印媒《Times Now》引述政府消息人士称，印方情报显示，共有43名解放军受重伤或死亡。