中印边界流血 印举国愤怒喊教训声高

印度示威者于2020年6月16日在艾哈迈达巴德抗议中还焚烧了中国国家主席习近平的照片。

印度和中国昨天周二在喜马拉雅地区拉达克边境区域发生冲突。印度消息人士称，印度一方有20人死亡，另一消息则说有43人死亡或受伤。印度国会领袖甘地今天上午呼吁总理莫迪打破沉默，责问中国如何敢于杀死印度的士兵。中印边界紧张力在南亚次大陆迅速升高。中印两国均有核武器，紧张关系引发国际关注。

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印度和中国昨天周二在喜马拉雅地区拉达克边境区域发生冲突，加剧了南亚次大陆紧张关注。印度各界，包括政界，均有强硬呼声。印度多地发生了抗议示威，据本台报道，印度示威者于2020年6月16日在艾哈迈达巴德抗议中还焚烧了中国国家主席习近平的照片。

据印度消息人士称，印度一方有20人死亡，也有消息则说有43人死亡或受伤。紧张张力在南亚次大陆达到最高点。

在新冠疫情仍然大流行中，中印两国边防军发生45年来亚洲两个最大国家的军队之间的首次致命对峙，中印两国军队都装备有原子武器。一个月来，围绕印度和中国在喜马拉雅山之间的边界争端，紧张局势一直在加剧。 5月5日至9日，中国军队被指入侵印度，发生了实弹射击冲突。而 6月7日的两国军事谈判曾经给出了降温的希望。

该报道称，在印度，愤怒情绪占主导地位。一名原本退役的泰米尔士兵被捧为烈士，而在推特上，已经有给中国教训的联署性标签。互联网用户也在辩论中印边界冲突实际死亡人数。

该报道称，很难知道在这个中印边境内陆地区到底发生了什么，中印两国都指责对方侵犯了它的领土。印度国会领袖甘地（Rahul Gandhi）今天周三上午呼吁总理莫迪打破沉默，应该责问中国如何敢于杀死印度的士兵。

据本台说，更糟糕的是，尼泊尔上周六批准了一份印度政府提出异议的新版地图。这一决定被印度视为是北京帝国主义行径的又一个迹象，中国对尼泊尔这个被认为是与印度之间的缓冲国家影响作用越来越大。